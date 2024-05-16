все для комфортного и надежного строительства
Построй свой дом мечты
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В нашем проекте «Построй свой дом» мы собрали лучшие компании Казани, готовые помочь вам на каждом этапе строительства. От разработки проекта до сдачи объекта под ключ — здесь вы найдете проверенные решения для строительства, которые помогут воплотить вашу мечту о доме, в котором будет комфортно жить вам и вашей семье.
О проекте
Мечтаете о собственном доме? Начать строительство — это важный шаг, который требует знаний, опытных специалистов и качественных материалов.
ProKazan рекомендует
г. Казань, ул. Салиха Батыева, д. 17, офис 16
ИМИР-Строй — строительство вашего дома с заботой о каждом шаге
Компания ИМИР-Строй готова воплотить ваши мечты о доме в реальность, гарантируя при этом комфорт, надежность и прозрачность на всех этапах. Мы стремимся к качеству и долговечности, поэтому каждый проект реализуется с максимальной ответственностью, с учетом ваших пожеланий и бюджета.

Почему выбирают ИМИР-Строй?
  • Расширенная гарантия: до 10 лет на фундамент, стены и кровлю.
  • Прозрачность: предоставляем подробную смету с учетом всех объемов работ и услуг.
  • Профессионализм: команда с высшим строительным образованием и большим опытом.
  • Льготные программы: аккредитации по ипотечным программам в крупнейших банках (Сбер, ДОМ.РФ, Альфа, ВТБ и др.).
  • Работаем с эскроу-счетами для вашей безопасности.
  • Оформление документации: исполнительная и разрешительная документация оформляется в соответствии с законодательством.

Мы не просто строим дома, мы создаем пространство для жизни, где каждая деталь продумана, а бюджет используется эффективно. Доверьтесь профессионалам, для которых ваше доверие — главная ценность.

Действующие акции:
  1. Геология участка в подарок при заключении договора подряда.
  2. Эскизный проект в подарок при заключении договора подряда.
  3. Система видеонаблюдения в подарок.
О компании
ProKazan рекомендует
г. Казань, офис и шоурум на ул. Зинина, 3
Компания REM — Ремонтно-строительные услуги под ключ
Компания REM предлагает широкий спектр услуг в сфере строительства и ремонта. Мы обеспечиваем высококачественное выполнение работ с гарантией на все услуги.

Наши направления:
  • Ремонт и отделка — квартиры, дома, коммерческая недвижимость.
  • Дизайн интерьера — разработка проектов, комплектация и авторский надзор.
  • Изготовление мебели на заказ — кухни, шкафы-купе, гардеробные, офисная мебель.
  • Строительство домов и бань — каркасные и деревянные дома, отделка саун.
  • Демонтажные работы — снос жилых и промышленных объектов.

Почему выбирают нас:
  • Опыт работы более 10 лет.
  • Ремонт и строительство под ключ с гарантией 1 год.
  • Прозрачные сметы, быстрый ремонт без потери качества.
  • Положительные отзывы и повторные обращения.
  • Делаем расчет вашего ремонта прямо во время телефонного разговора!

REM — ваш надежный партнер в ремонте и строительстве!
О компании
ProKazan рекомендует
г. Казань, ул. Гвардейская 54И, офис 207
Постройте свой дом с «Уютный дом 116» в Казани — место, где каждый день будет приносить радость.
Компания «Уютный дом» создает не просто дома, а пространство, где начинается ваша история. Мы строим комфортные и современные жилища, которые становятся надежным фундаментом для счастливой жизни вашей семьи. С нами вы обретаете дом, в котором будет удобно и уютно на протяжении многих лет.

Почему стоит выбрать нас?
  • Качество: Мы строим по СНиПам, используя только проверенные материалы и новейшие технологии.
  • Надежность: Собственные бригады, фиксированные цены и гарантия 5 лет на все работы.
  • Прозрачность: Никаких скрытых расходов — вы всегда будете знать, за что платите.
  • Индивидуальный подход: Каждый дом — уникальный проект, который мы создаем с учетом ваших пожеланий.
  • Гарантии: 5 лет гарантии на все работы и материалы, чтобы вы чувствовали уверенность в каждом шаге.

Преимущества работы с нами:
  • Собственные бригады, что гарантирует контроль качества.
  • Прозрачность на всех этапах строительства — регулярные отчеты и открытые объекты для посещения.
  • Бесплатный проект дома при заключении договора.
  • Энергоэффективные технологии для теплого и экономичного дома.

Постройте дом своей мечты с «Уютный дом 116» в Казани — мы создадим пространство, которое станет надежным и теплым укрытием для вашей семьи.
О компании
ProKazan рекомендует
г. Казань, ул. Аграрная,50А, офис 10
СИПДОМАКАЗАНЬ.РФ — строительство домов под ключ
Компания СИПДОМАКАЗАНЬ. РФ — это строительная компания полного цикла. Мы осуществляем все этапы строительства вашего дома: от проектирования до финишной отделки «под ключ».

Что мы предлагаем:
  • Квалифицированная команда, которая будет курировать постройку вашего дома с начала проектирования и до дня заселения.
  • Собственное производство домокомплектов.
  • Сотни довольных клиентов, которые уже оценили преимущества технологии «канадский дом».
  • Строительные бригады с большим опытом работы.
  • Гарантия 10 лет.

Преимущества домов из СИП-панелей:
  • Энергоэффективность. Дом как термос. Зимой тепло, летом прохладно.
  • Цена. Стоимость домов из СИП-панелей значительно ниже, благодаря отсутствию тяжёлых строительных процессов и спецтехники.
  • Быстровозводимость. Построить дом площадью 100 м² можно всего за неделю.

СИПДОМАКАЗАНЬ.РФ — ваш надёжный партнер в строительстве!
О компании
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г.Казань, ул. Маяковского, 24
AquaBrand — строительство и обслуживание бассейнов под ключ
Компания AquaBrand с опытом работы в Казани и Татарстане предлагает профессиональное строительство и обслуживание бассейнов любой сложности. Мы обеспечиваем все этапы: от проектирования до пусконаладки и гарантийного обслуживания.

Наши услуги:
  • Строительство бассейнов под ключ — полный цикл работ, включая проектирование и монтаж.
  • Техническое обслуживание — профилактика и ремонт всех систем бассейна.
  • Проектирование — разработка индивидуальных проектов бассейнов.
  • Ремонт — ремонт электрического и насосного оборудования, модернизация систем.
  • Продажа химических реагентов — средства для очистки воды от ведущих производителей.

Преимущества AquaBrand:
  • Качественные материалы и доступные цены.
  • Опытные специалисты и индивидуальные решения.
  • Оперативное выполнение всех работ.

AquaBrand — ваш надежный партнер в создании и обслуживании бассейнов!
О компании
Пусть каждый этап строительства будет для вас увлекательным, а результат превзойдет все ожидания.