Расширенная гарантия : до 10 лет на фундамент, стены и кровлю.

: до 10 лет на фундамент, стены и кровлю. Прозрачность : предоставляем подробную смету с учетом всех объемов работ и услуг.

: предоставляем подробную смету с учетом всех объемов работ и услуг. Профессионализм : команда с высшим строительным образованием и большим опытом.

: команда с высшим строительным образованием и большим опытом. Льготные программы : аккредитации по ипотечным программам в крупнейших банках (Сбер, ДОМ.РФ, Альфа, ВТБ и др.).

: аккредитации по ипотечным программам в крупнейших банках (Сбер, ДОМ.РФ, Альфа, ВТБ и др.). Работаем с эскроу-счетами для вашей безопасности.

для вашей безопасности. Оформление документации: исполнительная и разрешительная документация оформляется в соответствии с законодательством.

Геология участка в подарок при заключении договора подряда. Эскизный проект в подарок при заключении договора подряда. Система видеонаблюдения в подарок.

Компания ИМИР-Строй готова воплотить ваши мечты о доме в реальность, гарантируя при этом комфорт, надежность и прозрачность на всех этапах. Мы стремимся к качеству и долговечности, поэтому каждый проект реализуется с максимальной ответственностью, с учетом ваших пожеланий и бюджета.Мы не просто строим дома, мы создаем пространство для жизни, где каждая деталь продумана, а бюджет используется эффективно. Доверьтесь профессионалам, для которых ваше доверие — главная ценность.