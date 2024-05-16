ИМИР-Строй — строительство вашего дома с заботой о каждом шаге
Компания ИМИР-Строй готова воплотить ваши мечты о доме в реальность, гарантируя при этом комфорт, надежность и прозрачность на всех этапах. Мы стремимся к качеству и долговечности, поэтому каждый проект реализуется с максимальной ответственностью, с учетом ваших пожеланий и бюджета.Почему выбирают ИМИР-Строй?
- Расширенная гарантия: до 10 лет на фундамент, стены и кровлю.
- Прозрачность: предоставляем подробную смету с учетом всех объемов работ и услуг.
- Профессионализм: команда с высшим строительным образованием и большим опытом.
- Льготные программы: аккредитации по ипотечным программам в крупнейших банках (Сбер, ДОМ.РФ, Альфа, ВТБ и др.).
- Работаем с эскроу-счетами для вашей безопасности.
- Оформление документации: исполнительная и разрешительная документация оформляется в соответствии с законодательством.
Мы не просто строим дома, мы создаем пространство для жизни, где каждая деталь продумана, а бюджет используется эффективно. Доверьтесь профессионалам, для которых ваше доверие — главная ценность.Действующие акции:
- Геология участка в подарок при заключении договора подряда.
- Эскизный проект в подарок при заключении договора подряда.
- Система видеонаблюдения в подарок.