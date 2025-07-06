В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

В Татарстане третий раз за месяц подорожало автомобильное топливо. По данным Росстата, с 23 по 30 июня цены выросли на все основные марки бензина и дизеля.

Больше всего прибавили в цене популярные виды топлива:

АИ-92 — на 55 копеек (до 54,86 руб./литр)

АИ-95 — на 54 копейки (до 58,91 руб./литр)

АИ-98 — на 40 копеек (до 82,03 руб./литр)

Дизельное топливо — на 48 копеек (до 66,53 руб./литр)

Несмотря на рост, цены в Татарстане остаются ниже средних по Приволжскому округу. Там литр АИ-92 стоит 55,96 рубля, АИ-95 — 60,59, АИ-98 — 84,07, а дизель — 68,47 рубля.

Эксперты отмечают: топливо продолжает дорожать не только в республике, но и по всей стране.