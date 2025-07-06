Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

В Татарстане третий раз за месяц подорожало авт...

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане третий раз за месяц подорожало автомобильное топливо. По данным Росстата, с 23 по 30 июня цены выросли на все основные марки бензина и дизеля.

Больше всего прибавили в цене популярные виды топлива:

  • АИ-92 — на 55 копеек (до 54,86 руб./литр)

  • АИ-95 — на 54 копейки (до 58,91 руб./литр)

  • АИ-98 — на 40 копеек (до 82,03 руб./литр)

  • Дизельное топливо — на 48 копеек (до 66,53 руб./литр)

Несмотря на рост, цены в Татарстане остаются ниже средних по Приволжскому округу. Там литр АИ-92 стоит 55,96 рубля, АИ-95 — 60,59, АИ-98 — 84,07, а дизель — 68,47 рубля.

Эксперты отмечают: топливо продолжает дорожать не только в республике, но и по всей стране.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Протоиерей Гусаков объяснил, отпевают ли усопших перед кремацией

Гид по скидкам Казани

день назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

как избавиться от мышей на участке самый эффективный

Не у нас

день назад

В России разработали вентиляцию для экстремального холода

Интересное в Казани

3 дня назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

тату рукав цена в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запускают пилотный проект "Социальная няня" для помощи молодым семьям

Новости Казани

день назад

Билеты на концерт Агутина в Казани продаются за миллион рублей

Не у нас

день назад

Батюшка Савченко заявил, что проститутки и осужденные не могут быть крестными

Не у нас

день назад

Священник объяснил, чьи молитвы Господь не примет

Не у нас

день назад

Госдума предложила запретить распространение молочных смесей в роддомах
Новости Татарстана
53 минуты назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

В Татарстане не установлены владельцы почти 800...

Не у нас

3 минуты назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Новости Татарстана

8 минут назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Не у нас

23 минуты назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Не у нас

28 минут назад

"Болотинг" становится новым трендом экотуризма в России
Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татар...
Новости Татарстана
день назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы

Не у нас

33 минуты назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Не у нас

38 минут назад

Священник объяснил, можно ли носить одежду умерших

Новости Казани

58 минут назад

Минтранс сообщает о возвращении аэропортов к обычному графику
Maximus Global — фитнес, который подходит всей ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Maximus Global — фитнес, который подходит всей семье