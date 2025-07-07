ЦИК Татарстана объясняет выбор однодневных выборов в республике

В Татарстане 14 сентября состоятся выборы главы республики. В этом году голосование будет однодневным, а не трехдневным, как раньше. Такое решение было принято ЦИК Татарстана, и оно объясняется снижением нагрузки на силовые ведомства и экономией средств. Председатель ЦИК Татарстана, Андрей Кондратьев, сообщил, что многодневное голосование создает значительное напряжение для членов избирательных комиссий, так как приходится обеспечивать безопасность на более чем 2 700 участках. Кроме того, люди, работающие на участках, временно уходят с основной работы, что также требует финансовых затрат.

Также Кондратьев отметил, что запросов на многодневное голосование от общественных организаций не поступало, а в республике традиционно высокий уровень гражданской дисциплины.

Что касается электронного голосования, оно не будет использоваться в Татарстане на предстоящих выборах. Несмотря на техническую готовность региона к дистанционному голосованию, в ЦИК отметили, что такие системы могут быть уязвимы для внешних угроз, и поэтому решение о дистанционном голосовании откладывается на будущее.

На выборах главы Татарстана выдвинулись четыре кандидата, но документы подали только двое: Руслан Юсупов (ЛДПР) и действующий глава Рустам Минниханов («Единая Россия»). В дополнение к выборам главы республики 14 сентября также пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана и выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Источник: Бизнес Online