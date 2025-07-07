Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

ЦИК Татарстана объясняет выбор однодневных выборов в республике

В Татарстане 14 сентября состоятся выборы главы...

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане 14 сентября состоятся выборы главы республики. В этом году голосование будет однодневным, а не трехдневным, как раньше. Такое решение было принято ЦИК Татарстана, и оно объясняется снижением нагрузки на силовые ведомства и экономией средств. Председатель ЦИК Татарстана, Андрей Кондратьев, сообщил, что многодневное голосование создает значительное напряжение для членов избирательных комиссий, так как приходится обеспечивать безопасность на более чем 2 700 участках. Кроме того, люди, работающие на участках, временно уходят с основной работы, что также требует финансовых затрат.

Также Кондратьев отметил, что запросов на многодневное голосование от общественных организаций не поступало, а в республике традиционно высокий уровень гражданской дисциплины.

Что касается электронного голосования, оно не будет использоваться в Татарстане на предстоящих выборах. Несмотря на техническую готовность региона к дистанционному голосованию, в ЦИК отметили, что такие системы могут быть уязвимы для внешних угроз, и поэтому решение о дистанционном голосовании откладывается на будущее.

На выборах главы Татарстана выдвинулись четыре кандидата, но документы подали только двое: Руслан Юсупов (ЛДПР) и действующий глава Рустам Минниханов («Единая Россия»). В дополнение к выборам главы республики 14 сентября также пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана и выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Источник: Бизнес Online

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Свадебный конструктор: все для праздника от А до Я в Казани

обработка участков от клещей москва

Не у нас

20 часов назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

тюнинг авто в новосибирске в Новосибирске

Не у нас

день назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Не у нас

день назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

Не у нас

20 часов назад

Священник Смирнов призвал задуматься о душе до конца жизни
Новости Казани
7 часов назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

В столице Татарстана начался пик сезона для тур...

Не у нас

час назад

Россияне всё чаще выбирают короткие путешествия для отдыха

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Открываем Казань заново: летние места, которые вы могли пропустить

Не у нас

час назад

Медики назвали популярный, но опасный завтрак, который может привести к раку

Не у нас

час назад

Врачи объяснили, как неправильная поза во сне может повлиять на здоровье
В Казани открывают новые парковки и расширяют с...
Новости Казани
3 дня назад

В Казани открывают новые парковки и расширяют старые

Не у нас

час назад

В России разработан новый метод получения фермента для мРНК-вакцин

Не у нас

час назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Новости Татарстана

час назад

ЦИК Татарстана объясняет выбор однодневных выборов в республике
Сэкономьте часы жизни: делимся готовым списком ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Сэкономьте часы жизни: делимся готовым списком проверенных сервисов Казани