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В Финляндии нашли гиганта микромира

После анализа генетической структуры учёные опр...

pixabay

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Учёные из Университета Ювяскюля (Финляндия) сделали важное открытие: им удалось выделить ранее неизвестный крупный вирус, который получил название Jyväskylavirus. Статья с описанием находки опубликована в престижном научном журнале eLife.

Открытие сделали специалисты Центра нанонауки при университете. Размеры обнаруженного вируса оказались необычно большими — его частицы достигают в диаметре 200 нанометров. Это в два раза больше, чем у известных респираторных вирусов, например, вируса гриппа или коронавируса.

После анализа генетической структуры учёные определили, что новый вирус принадлежит к марсельвирусам — семейству гигантских вирусов, ранее обнаруженных только во Франции. Как пояснила профессор Лотта-Риина Сундберг, один из авторов исследования, вирус заражает амёб Acanthamoeba castellanii и не опасен для человека. Она также отметила, что подобные вирусы играют значимую роль в поддержании баланса микрофлоры в почве и водных экосистемах.

Это первый случай, когда вирусы такого типа были найдены в Северной Европе. Новое открытие расширяет понимание учёных о географии их распространения и подтверждает высокий уровень микробиологического разнообразия в северных регионах. Кроме того, в ходе исследования были обнаружены и другие, ранее неизвестные вирусные формы.

По мнению исследователей, находка имеет важное значение для фундаментальной науки: она не только подтверждает широкое присутствие гигантских вирусов, но и открывает возможности для дальнейшего изучения их роли в природе, их эволюции и потенциального влияния на климат, пишет Говорит Уфа.

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