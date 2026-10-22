Экономика

Нефтяные доходы принесли Татарстану 156 млрд рублей налога на прибыль

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
За девять месяцев 2026 года сборы налога на при...

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Сборы налога на прибыль в Татарстане за январь — сентябрь 2026 года достигли 156 млрд рублей. Это на 36% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов сообщил глава УФНС по республике Марат Сафиуллин.

Основной драйвер такого рывка — сырьевой сектор. По словам руководителя налоговой службы, 86% прироста обеспечили добыча полезных ископаемых и реализация нефтепродуктов.

Куда скромнее дела обстоят в остальных отраслях экономики: там зафиксирована стагнация. У трети предприятий республики накопились убытки на 98 млрд рублей, отметил Сафиуллин.

Он также подчеркнул, что заметную роль в пополнении бюджета сыграло повышение качества налогового администрирования. Всего же за девять месяцев в Татарстане собрали почти 1,3 трлн рублей налогов — рост составил 10,6%.

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