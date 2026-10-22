В Казани бизнес-ланчи признали одними из самых дорогих в России

Казань вошла в тройку российских городов-миллионников с наиболее высокими ценами на бизнес-ланчи. Средняя начальная стоимость комплексного обеда в заведениях столицы Татарстана достигла 492 рублей. Дороже подобные предложения обходятся только в Москве. Такие результаты показало исследование сервиса «2ГИС».

Специалисты проанализировали предложения кафе и ресторанов в 16 крупнейших городах страны. Основой для расчетов стали минимальные цены на обеденное меню, опубликованные в карточках предприятий общественного питания.

Согласно полученным данным, Казань заняла второе место по стоимости бизнес-ланчей. Первую строчку занимает Москва, где средняя начальная цена составляет 547 рублей. На третьей позиции оказался Красноярск с показателем 483 рубля.

Таким образом, комплексный обед в Казани в среднем обходится на 13 рублей дороже, чем в целом по исследованным городам. При этом разница со столицей России достигает 55 рублей.

В целом по стране за последние два года заметно увеличились расходы на питание в кафе и ресторанах. Если в октябре 2024 года бизнес-ланчи стоили значительно дешевле, то к октябрю 2026 года средняя начальная цена в городах-миллионниках достигла 479 рублей. Рост за рассматриваемый период составил 28%.

Наиболее существенное подорожание зафиксировано в Екатеринбурге. Там стоимость комплексного обеда увеличилась на 37%, до 448 рублей. В Омске цены поднялись на 35%, до 378 рублей, а в Перми — на 33%, до 424 рублей.

Несмотря на заметный рост стоимости, Омск остается городом с наиболее доступными обеденными предложениями среди исследованных миллионников. Для сравнения, в Казани средняя начальная цена бизнес-ланча превышает омский показатель на 114 рублей.

Аналитики также сопоставили изменение стоимости обедов с общей динамикой потребительских цен. По информации Росстата, фиксированный набор товаров и услуг за аналогичный двухлетний период подорожал на 15,2%. С учетом этого показателя реальное увеличение стоимости бизнес-ланчей составило 10,7%.

Одновременно в российских городах сокращается число заведений, предлагающих комплексное питание в дневное время. Сейчас бизнес-ланчи представлены в меню примерно 11,7 тысячи кафе и ресторанов, что на 4% меньше уровня октября 2024 года.

Лидером по количеству таких предприятий остается Москва, где насчитывается около 3,9 тысячи точек. На втором месте находится Санкт-Петербург с 2,9 тысячи заведений, а третью позицию занимает Екатеринбург — 662 организации.

Самый заметный прирост числа заведений с обеденным меню произошел в Омске. За два года их количество увеличилось на 15% и достигло 228. Положительная динамика также отмечена в Ростове-на-Дону, Воронеже и Красноярске.

Исследование показало, что Казань относится к числу самых дорогих городов России по средней начальной стоимости бизнес-ланчей. При этом обеденные предложения в столице Татарстана превышают средний показатель по миллионникам, уступая по цене только московским заведениям.