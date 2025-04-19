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Геофизики обнаружили остывание ядра Земли

Установить точную дату начала этого процесса кр...

pixabay

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Геофизики предприняли попытку выяснить, когда именно начался процесс охлаждения земного ядра и что стало его причиной.

В ходе эксперимента специалисты смоделировали поведение железного ядра планеты. Исследования показали, что изменения в его состоянии происходят под воздействием определённых геофизических аномалий.

За 4,5 миллиарда лет существования Земли её ядро постепенно охлаждалось, и в его центре сформировался твердый участок. В настоящее время структура ядра включает в себя внутреннее твердое ядро, которое окружено внешними слоями — твёрдыми и жидкими.

Установить точную дату начала этого процесса крайне сложно. Учёные выдвигают разные версии: от момента формирования самой планеты до периода около 565 миллионов лет назад. Наиболее распространённая гипотеза сейчас — внутреннему ядру около 1 миллиарда лет.

Понимание истории охлаждения ядра имеет большое значение, так как напрямую связано с формированием и устойчивостью магнитного поля Земли. Об этом сообщает Кулик со ссылкой на Techinsider

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