Учёные нашли в Онежском озере возможные следы космического события

Российские ученые обнаружили в донных отложениях Онежского озера необычный слой возрастом около 13 тысяч лет. В нем нашли микроскопические частицы оксида железа, часть которых могла попасть на Землю из космоса, сообщает Life.ru.

О результатах исследования рассказал декан факультета географии РГПУ имени А. И. Герцена Дмитрий Субетто. Он представил данные на VII Международной конференции «Палеолимнология Северной Евразии».

Необычный слой получил название «розовый горизонт». Он хорошо прослеживается в озерно-ледниковых глинах по всей акватории Онежского озера и заметно отличается от окружающих отложений.

По словам Субетто, в этом горизонте выявлены повышенные концентрации частиц оксида железа размером от десятков до сотен микрометров. Четкая граница слоя и его распространение по озеру могут указывать на поступление вещества извне, в том числе в виде космической пыли.

Возраст находки ученые связывают примерно с периодом 12,9–12,8 тысячи лет назад. Тогда начался поздний дриас — время резкого похолодания после предыдущего потепления. Существует гипотеза, что такие климатические изменения могли быть вызваны столкновением Земли или ее атмосферы с крупным космическим телом.

При этом исследователи не называют «розовый горизонт» окончательным доказательством падения астероида. В научной работе говорится лишь о предварительных признаках возможного внеземного происхождения части вещества. Некоторые элементы могут встречаться как в метеоритах, так и в земных породах, поэтому выводы требуют дополнительных геохимических и хронологических проверок.

Изучение отложений также помогло восстановить, каким было Онежское озеро после ледникового периода. Около 13 тысяч лет назад его площадь могла достигать примерно 33 тысяч квадратных километров, что почти втрое больше современного размера. Объем воды оценивался примерно в 900 кубических километров, а максимальная глубина могла доходить до 300 метров.

За одну-две тысячи лет древнее озеро накопило около 52 кубических километров донных осадков общей массой более 30 миллиардов тонн. Ученые связывают такую скорость с активным таянием ледника и разрушением пород вокруг водоема.

Теперь «розовый горизонт» могут использовать как важный ориентир для сопоставления древних отложений в разных районах Северо-Запада России. Исследователи продолжают проверять происхождение слоя и его возможную связь с крупным событием на рубеже позднего дриаса.

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