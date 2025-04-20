Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Участок трассы М-7 в сторону Казани отремонтируют за 86 млн рублей

На портале госзакупок опубликован тендер на рем...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

На портале госзакупок опубликован тендер на ремонт и обслуживание участка трассы М-7 «Волга» — с 92,7 по 127,1 км. Это направление от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань — с подъездом к Кирову. Общая стоимость контракта — 86,2 млн рублей.

Протяжённость участка составляет 34,4 километра, он относится к III дорожно-климатической зоне. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Подрядчику предстоит обеспечить безопасность движения и содержание дороги, за исключением зон, где ведётся реконструкция. Объём и сроки работ он может определять самостоятельно, но только в пределах установленных нормативов и по согласованию с заказчиком.

В условиях тендера отдельно указано, что при необходимости подрядчик должен устанавливать дорожные знаки, светоотражающие щитки, ограждения и снегозадерживающие устройства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Миллиардный ущерб и тысячи пострадавших: как казанцы смогли провернуть аферу десятилетия

Интересное в Казани

4 часа назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

как уксусом избавиться от сорняков и травы навсегда

Лонгриды

17 часов назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

монтаж потолка из гипсокартона цена за м2 в Москве

Новости Казани

день назад

В казанских ТЦ "Тандем" и "Южный" началась эвакуация

Не у нас

день назад

Протоиерей рассказал, что будет, если не сойдет Благодатный огонь

Новости Казани

день назад

На проспекте Универсиады в Казани произошел серьезный пожар

Новости Казани

день назад

Появилось видео из дома в Казани на Мусина, где нашли мумию

Новости Казани

день назад

Пожарного увезли на скорой после тушения огня на проспекте Универсиады
Новости Татарстана
20 часов назад

Ирина Волынец предложила ввести обязательную медиацию для разводящихся семей

Как объяснила Волынец, её предложение заключает...

Не у нас

23 минуты назад

Участок трассы М-7 в сторону Казани отремонтируют за 86 млн рублей

Новости Татарстана

23 минуты назад

В Татарстане рассказали о правах доноров и правилах сдачи крови

Новости Казани

28 минут назад

Театр Качалова закупит авиабилеты на 1,5 млн рублей для поездки в Москву

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Татарстане выделили 870 млн рублей на льготный лизинг оборудования
Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин прод...
Новости Казани
28 минут назад

Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин продал свой Mustang за 3 млн рублей

Новости Казани

38 минут назад

На KazanForum-2025 обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность

Не у нас

час назад

SCMP: в Китае испытали водородную бомбу без ядерных компонентов

Не у нас

2 часа назад

Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

От камерного ужина до пышного праздника: где и как сыграть свадьбу в Казани в 2025 году