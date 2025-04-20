Участок трассы М-7 в сторону Казани отремонтируют за 86 млн рублей

На портале госзакупок опубликован тендер на ремонт и обслуживание участка трассы М-7 «Волга» — с 92,7 по 127,1 км. Это направление от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань — с подъездом к Кирову. Общая стоимость контракта — 86,2 млн рублей.

Протяжённость участка составляет 34,4 километра, он относится к III дорожно-климатической зоне. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Подрядчику предстоит обеспечить безопасность движения и содержание дороги, за исключением зон, где ведётся реконструкция. Объём и сроки работ он может определять самостоятельно, но только в пределах установленных нормативов и по согласованию с заказчиком.

В условиях тендера отдельно указано, что при необходимости подрядчик должен устанавливать дорожные знаки, светоотражающие щитки, ограждения и снегозадерживающие устройства.