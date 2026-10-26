Эксперт Целиков: продажи новых легковых авто в РФ за неделю выросли на 8%

Российский автомобильный рынок завершил 43-ю неделю 2026 года ростом продаж во всех основных сегментах. С 19 по 25 октября увеличилось количество реализованных легковых машин, легкого коммерческого транспорта и грузовиков. Однако показатели по-прежнему уступают результатам аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает издание «Автоновости дня» со ссылкой на автоэксперта Сергея Целикова.

По данным аналитика, за отчетную неделю россияне приобрели 28,4 тысячи новых легковых автомобилей. Неделей ранее было продано 26,3 тысячи машин. Таким образом, недельный прирост составил почти 8%.

Несмотря на восстановление спроса относительно предыдущей недели, годовая динамика остается отрицательной. По сравнению с соответствующим периодом октября 2025 года реализация легковых автомобилей сократилась на 19,7%.

Сергей Целиков объяснил такую разницу высокими показателями прошлогоднего октября. По его словам, тогда на автомобильном рынке наблюдался необычно высокий уровень продаж, что влияет на результаты нынешнего сравнения.

Положительные изменения произошли и в сегменте легкого коммерческого транспорта. За неделю в России зарегистрировали 1682 новых автомобиля полной массой до 3,5 тонны.

По отношению к предыдущей неделе количество регистраций увеличилось более чем на 15%. При этом относительно аналогичного периода 2025 года рынок легких коммерческих машин сократился на 7,3%.

Еще более заметное недельное увеличение продаж отмечено среди грузовых автомобилей. За семь дней покупателям передали 1107 грузовиков, что на 17,4% превышает показатель предыдущей недели.

В годовом выражении этот сегмент также остался в отрицательной зоне. Количество реализованной техники уменьшилось на 13,8% по сравнению с соответствующей неделей прошлого года.

Таким образом, все три рассматриваемые категории транспорта продемонстрировали одинаковую тенденцию: рост продаж за неделю сопровождался снижением относительно прошлогодних значений.

По оценке Сергея Целикова, положительная недельная динамика позволяет рассчитывать на улучшение общих результатов октября по сравнению с сентябрем.

Аналитик предполагает, что при сохранении текущих темпов продажи новых легковых автомобилей по итогам месяца могут приблизиться к 130 тысячам единиц.

В то же время эксперт не ожидает, что октябрьский результат сможет достичь уровня аналогичного месяца 2025 года. По его прогнозу, годовое снижение останется существенным.

Схожие ожидания касаются и коммерческого транспорта. Целиков считает, что его продажи по итогам октября также могут оказаться выше сентябрьских показателей.

Ранее специалист обращал внимание на изменения в структуре российского автомобильного рынка за девять месяцев 2026 года. В частности, среди основных тенденций он выделял увеличение доли кроссоверов и внедорожников в общем объеме продаж.

Таким образом, автомобильный рынок России показал недельное восстановление спроса после предыдущего спада. Однако для оценки результатов октября в целом необходимо учитывать не только рост относительно сентября, но и сохраняющееся отставание от высоких показателей прошлого года.

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