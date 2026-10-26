В центре Казани из-за повреждения контактной сети встали больше 20 троллейбусов

Утром 26 октября на перекрестке улиц Пушкина и Право-Булачная в Казани крупногабаритный транспорт задел контактный провод троллейбусов, после чего водитель уехал с места происшествия. Повреждение сети привело к остановке более чем 20 троллейбусов в центральной части города.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», движение прекращено по маршрутам № 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 12. На месте аварии работают аварийные службы и инспекторы ГАИ. Инцидент произошел в утренний час пик, когда многие казанцы направлялись на работу, поэтому масштаб затора на карте города особенно заметен.

В предприятии призвали горожан заранее планировать маршруты с учетом сложившейся ситуации. «Мы прилагаем все усилия, чтобы устранить повреждение контактной сети», — отметили в «Метроэлектротрансе». Специалисты продолжают ремонтные работы на месте ЧП.