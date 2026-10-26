Страны ЕС приоткрывают россиянам лазейки

Несмотря на обсуждение новых визовых ограничений в Евросоюзе, ряд европейских государств продолжает принимать заявления российских туристов и в отдельных случаях сокращает сроки их рассмотрения. Представители туристической отрасли связывают заинтересованность этих стран в путешественниках из России в том числе с экономической выгодой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Одним из последних изменений стало решение итальянского визового центра. С 19 октября срок рассмотрения заявлений на туристические визы сократился с 60 до 45 дней. При этом речь идет об установленном визовым оператором сроке обработки документов, а фактическое время оформления может отличаться.

Ранее Италия увеличивала продолжительность рассмотрения заявлений из-за высокого спроса. Новое решение позволяет туристам рассчитывать на более короткий период ожидания, хотя не гарантирует выдачу визы каждому обратившемуся.

Сохраняется возможность получения туристических виз и через консульства других европейских государств. Среди наиболее востребованных направлений российские туроператоры называют Францию, Испанию и Грецию.

По оценкам представителей туристического бизнеса, в отдельных случаях греческую визу можно оформить примерно за две недели. Однако продолжительность процедуры зависит от загруженности консульства, полноты документов и обстоятельств конкретного обращения.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отмечает, что интерес россиян к поездкам в европейские страны остается высоким. По его оценке, ежегодное количество таких путешествий увеличивается, несмотря на усложнившиеся визовые процедуры.

Эксперт также указывает на сравнительно небольшую долю отказов по ряду популярных направлений. В частности, он оценивал этот показатель для Греции примерно в 5%.

При этом условия выдачи документов отличаются от тех, которые действовали несколько лет назад. Российским туристам преимущественно оформляют визы для однократных поездок, а срок действия разрешения нередко ограничивается продолжительностью запланированного путешествия.

Отдельные представители отрасли сообщают и о сохраняющемся спросе на британские визы. Генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отмечал заинтересованность российских путешественников в поездках в Великобританию. При этом получение разрешения может занимать около двух месяцев и требует подготовки необходимых документов.

Вместе с тем Еврокомиссия продолжает придерживаться более строгого подхода к визовой политике в отношении граждан России. В ноябре 2025 года были введены дополнительные ограничения на оформление многократных шенгенских виз.

Кроме того, в европейских структурах обсуждается возможность более широкого применения виз с ограниченной территорией действия. Такие документы позволяют находиться только в государствах, указанных в разрешении, а не свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне.

Однако обсуждение подобной меры не означает, что она уже стала обязательным правилом для всех российских туристов.

Представители туристической отрасли обращают внимание и на финансовую сторону вопроса. Поездки в Европу стали сложнее из-за визовых расходов, необходимости пересадок и дополнительных организационных требований.

В то же время туристы, которые продолжают путешествовать по европейским странам, остаются важной категорией клиентов для местного бизнеса.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отмечал, что российские путешественники отличаются высокой платежеспособностью. По его словам, их расходы обеспечивают доходы гостиниц, ресторанов и других предприятий туристической инфраструктуры.

Экономическую заинтересованность европейских партнеров подтверждают и другие участники отрасли. По словам Дмитрия Арутюнова, представители зарубежного туристического бизнеса заинтересованы в восстановлении потока гостей из России.

Дополнительным фактором спроса остается стоимость поездок. Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения со многими европейскими направлениями, туристы могут добираться туда с пересадками, в том числе через Армению и Грузию.

Представители туристических компаний также отмечают, что при определенном соотношении валютных курсов проживание в европейских гостиницах может оказаться сопоставимым по стоимости с размещением в российских отелях.

Управляющий директор туроператора «Летс Флай» Антон Лаврухин, в частности, обращал внимание на стоимость гостиниц во Франции. По его наблюдениям, отдельные предложения могут быть дешевле аналогичного размещения в Москве.

Таким образом, европейская визовая политика в отношении россиян развивается в разных направлениях. На уровне Евросоюза сохраняется курс на дополнительные ограничения, тогда как консульства ряда государств продолжают оформлять туристические визы, а отдельные визовые центры сокращают сроки рассмотрения документов.

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