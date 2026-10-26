Экономисты сообщили о судьбе ставок по вкладам в конце года

К концу 2026 года российские банки могут расширить предложение специальных вкладов с повышенными процентными ставками. Таким способом кредитные организации рассчитывают привлечь новых клиентов и сохранить средства действующих вкладчиков. Подготовка к подобным предложениям началась еще до очередного решения Центрального банка, сообщает газета «Ведомости».

На заседании 23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Для участников финансового рынка такое решение не стало неожиданностью, поскольку большинство экспертов заранее прогнозировали именно этот результат.

Банковские организации также учитывали вероятность сохранения действующей ставки. Поэтому условия кредитования и размещения денежных средств были заранее скорректированы с учетом предполагаемой политики регулятора.

О подготовке финансовых организаций к решению Центробанка рассказали представители ВТБ, Промсвязьбанка, банков «Дом.РФ» и «Россия». Своими оценками также поделились специалисты финансовых сервисов «Сравни», «Банки.ру» и «Выберу.ру».

По мнению участников рынка, ближе к завершению года конкуренция за сбережения населения может стать более напряженной. Для привлечения вкладчиков банки способны активнее использовать специальные предложения с процентами выше стандартных условий.

Такие продукты могут стать одним из способов удержания клиентов, которые рассматривают возможность перевести накопления в другую кредитную организацию.

При этом появление новых предложений с повышенной доходностью пока рассматривается как ожидаемый сценарий. Конкретные условия и сроки запуска подобных вкладов будут определять сами банки.

Сохранение ключевой ставки стало продолжением паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Ранее, 11 сентября, Банк России также решил не менять ее значение.

До этого регулятор последовательно снижал ставку на протяжении примерно полутора лет. За указанный период показатель сократился в общей сложности на семь процентных пунктов.

Однако осенью Центробанк приостановил дальнейшее снижение. Среди причин такого решения назывались сохраняющиеся инфляционные ожидания населения и бизнеса, риски со стороны предложения товаров и услуг, а также неопределенность бюджетной политики.

Эти обстоятельства продолжают влиять на решения регулятора и ожидания участников финансового рынка.

Банки, в свою очередь, стремятся заранее учитывать возможное изменение стоимости привлеченных средств. От уровня ключевой ставки зависят условия как по кредитам, так и по сберегательным продуктам.

На этом фоне к концу года финансовые организации могут сделать акцент на специальных депозитных предложениях. Повышенные проценты станут дополнительным инструментом конкуренции за деньги населения, несмотря на сохранение ключевой ставки на прежнем уровне.

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