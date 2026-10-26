На Мальте нашли новые версии происхождения тысяч каменных колей на скалах

Археологи получили новые свидетельства, позволяющие уточнить происхождение многочисленных параллельных борозд, сохранившихся на каменистых поверхностях Мальты. Исследователь Мальтийского университета Джоэл Грима пришел к выводу, что значительная часть этих следов могла сформироваться при использовании транспортных путей в финикийский, пунический и римский периоды. Результаты исследования опубликованы в научном журнале, сообщает Arkeonews.

Необычные углубления в известняке на протяжении многих лет вызывают споры среди ученых. Одни специалисты связывали их появление с доисторическими культурами, другие предполагали, что борозды оставили повозки, перевозившие грузы по древним дорогам.

Для проверки существующих объяснений Джоэл Грима собрал наиболее подробные на сегодняшний день сведения о подобных объектах на Мальте и соседнем острове Гозо.

В составленную исследователем базу вошли 2628 отдельных колей. Их общая протяженность составляет около 49,65 километра.

Археолог изучил 228 сохранившихся участков, причем для 155 из них использовались трехмерные модели местности. Дополнительно были учтены 82 места, которые к настоящему времени оказались разрушены или недоступны для обследования.

Таким образом, общее число известных участков с подобными следами на двух островах достигло 310.

Особое значение для определения возраста борозд имело их расположение относительно древних сооружений. Некоторые колеи удалось связать с дорогами и хозяйственными объектами античного времени.

В частности, в районе древнего города Мелит следы обнаружены среди построек римской эпохи. Исследование показало, что впоследствии поверх известнякового основания прокладывались новые дорожные покрытия.

Еще один важный участок находится в районе Марса. Здесь борозды располагались поблизости от римских складских помещений и, предположительно, служили частью транспортного пути, соединявшего хозяйственные постройки с портом.

Грима также сопоставил расположение колей с местами добычи известняка. Выяснилось, что в 112 случаях разработка каменоломен нарушала уже существовавшие следы движения.

В то же время на 17 участках борозды проходили по поверхностям, связанным с более ранней добычей камня. Такие различия позволяют устанавливать относительную последовательность появления дорог и хозяйственных объектов.

Дополнительные сведения исследователь получил при изучении древних погребений. Он проанализировал расположение 1690 захоронений относительно предполагаемых транспортных маршрутов.

Оказалось, что приблизительно 34% погребальных объектов находились не дальше 50 метров от задокументированных колей.

Подобная закономерность соответствует практике размещения захоронений возле дорог, существовавшей в пуническую и римскую эпохи. Это стало еще одним аргументом в пользу использования борозд в составе древней транспортной сети.

Отдельно археолог рассмотрел следы, обнаруженные у побережья Бирзеббуджи. Часть этих углублений сегодня находится под водой, что ранее использовалось как довод в пользу их доисторического происхождения.

Однако глубина затопленных участков составляет всего около 30 сантиметров относительно современного среднего уровня моря. При этом за последние две тысячи лет уровень воды в районе Мальты повысился приблизительно на 1,3 метра.

По мнению исследователя, такие данные позволяют предположить, что во времена античности соответствующие участки еще находились на суше. Следовательно, их нынешнее положение под водой само по себе не доказывает доисторический возраст.

Одним из наиболее вероятных способов образования борозд Грима считает многократное движение колесных повозок по одним и тем же маршрутам. Постепенное воздействие колес могло приводить к появлению и углублению следов на известняковой поверхности.

При этом ученый не утверждает, что все обнаруженные на Мальте колеи относятся исключительно к римскому времени. Разные маршруты могли возникать и использоваться в различные исторические периоды.

Новые археологические данные указывают на тесную связь значительной части древних дорог с поселениями, каменоломнями, погребальными комплексами и портовой инфраструктурой.

Таким образом, исследование усиливает предположение, что загадочные каменные борозды были частью транспортной системы древней Мальты, хотя точное происхождение каждого отдельного участка еще предстоит установить.

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