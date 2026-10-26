Историк раскрыл, почему в Сибири перемещали старинные надгробия

В Новосибирской области исследователи выяснили возможную историю двух старинных каменных надгробий, обнаруженных на территории частного домовладения в селе Коурак Тогучинского района. По мнению ученых, памятники первоначально находились в другом населенном пункте, а позднее были перевезены. Подобная практика получила распространение в Сибири в конце 1920-х — начале 1930-х годов на фоне борьбы с религиозными традициями и разрушения храмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора исторических наук, профессора Новосибирского государственного педагогического университета Андрея Бородовского.

На найденных каменных плитах сохранились имена людей, которым они были посвящены. Один памятник установлен в память о Николае, родившемся в 1822 году и умершем в 1890-м. На втором надгробии указано имя Стефаниды, прожившей с 1831 по 1891 год.

Специалисты попытались установить, кем были эти люди и где находились их первоначальные захоронения. Для этого исследователи обратились к метрическим книгам Коуракской Благовещенской церкви, а также храмов соседних населенных пунктов.

Однако записей о Николае и Стефаниде с соответствующими датами жизни обнаружить не удалось. По мнению Андрея Бородовского, отсутствие сведений в церковных документах подтверждает предположение, что памятники оказались в Коураке уже после их первоначальной установки.

Историк объяснил, что перемещение надгробий между деревнями и селами было характерно для определенного периода советской истории. В конце 1920-х и начале 1930-х годов на территории Сибири проводилась активная борьба с религиозными обычаями, сопровождавшаяся закрытием и разрушением церквей.

Подобные случаи ранее фиксировались в селе Спирино Ордынского района, селе Чаус Колыванского района и Новосибирске.

Перемещали не только надгробные памятники, но и другие предметы, связанные с церковной жизнью. В частности, исследователям известны случаи переноса крестов с разрушенных храмов на кладбища.

Один из таких эпизодов произошел в селе Барлак Мошковского района. Там перед сносом церкви, построенной в 1860 году, местные жители сняли кресты с ее куполов.

После этого кресты перенесли на сельское кладбище и закопали. Сам храм был снесен в начале 1930-х годов.

Изучение подобных находок позволяет ученым восстанавливать не только историю отдельных населенных пунктов, но и особенности погребальных традиций Сибири XIX — начала XX века.

По словам Бородовского, каменные надгробия в сельской местности Верхнего Приобья встречались сравнительно редко. Такие памятники устанавливались преимущественно на могилах обеспеченных и влиятельных жителей.

К числу населенных пунктов, где обнаружены подобные захоронения, относятся Дубровино Мошковского района, Чингисы и Спирино Ордынского района, а также Завьялово Искитимского района.

Аналогичные памятники существовали и в Бердском, территория которого впоследствии оказалась затоплена при создании Новосибирского водохранилища.

Многие из этих сел располагались вдоль Старого Московского тракта, возле речных переправ или имели заметное торговое и хозяйственное значение.

Каменными памятниками отмечали захоронения купцов, представителей духовенства и членов их семей, высокопоставленных государственных служащих. Иногда такие надгробия устанавливали людям, занимавшим значительное общественное положение и умершим во время путешествия.

При этом исследователи не обнаружили на изученных сибирских кладбищах крестьянских могил с аналогичными каменными памятниками.

Историк связывает такую особенность с материальным положением переселенцев. В отличие от некоторых районов европейской части России, где каменные надгробия встречались и на крестьянских захоронениях, в Сибири большинство сельских жителей не располагало достаточными средствами для их приобретения.

Таким образом, обнаруженные в Коураке памятники представляют интерес сразу с нескольких точек зрения. Они свидетельствуют об особенностях погребальной культуры XIX века и помогают изучать последствия антирелигиозной политики первых десятилетий советской власти.

Может быть интересно: