В Нижнекамске появился помощник главы по борьбе с коррупцией

В Нижнекамском районе приступит к работе новый помощник главы по вопросам противодействия коррупции. Им стал Айнур Зайнутдинов, в чьи обязанности войдет анализ коррупционных рисков в подразделениях исполкома, а также координация работы с правоохранительными органами.

О кадровом решении на деловом понедельнике сообщил заместитель главы района Александр Умников. Он отметил, что Зайнутдинов окончил Казанский инновационный университет, прошел службу в армии и 16 лет проработал в управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Новому помощнику предстоит проверять нормативно-правовые акты района на коррупционную составляющую и выстраивать взаимодействие с прокуратурой, МВД и ФСБ. Умников подчеркнул, что работа должна вестись в режиме максимальной открытости, и пожелал Зайнутдинову успехов на новом посту.