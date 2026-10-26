Ущерб от экономических преступлений в РФ достиг 397,2 млрд рублей

Материальные потери от преступлений экономической направленности в России за январь — август 2026 года достигли 397,2 млрд рублей. Одновременно правоохранительные органы зафиксировали увеличение количества выявленных нарушений этой категории. Соответствующие показатели содержатся в статистических материалах Министерства внутренних дел, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно сведениям ведомства, за первые восемь месяцев текущего года сотрудники правоохранительных органов выявили 86,3 тысячи экономических преступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года их число увеличилось на 6,3%.

Статистика свидетельствует о существенном росте материального ущерба за последние несколько лет. Так, в январе — августе 2024 года финансовые потери от преступлений данной категории оценивались в 237,6 млрд рублей. Тогда правоохранители зарегистрировали 81,2 тысячи подобных нарушений.

Еще меньше сумма ущерба была в 2023 году. За первые восемь месяцев она составляла 194,6 млрд рублей. В 2022 году соответствующий показатель достигал 203,6 млрд рублей.

Таким образом, в 2026 году размер материальных потерь от экономических преступлений оказался значительно выше значений, зафиксированных за сопоставимые периоды предыдущих лет.

При этом общая картина преступности в стране отличается от динамики нарушений в экономической сфере.

По информации МВД, совокупный материальный ущерб от всех преступлений за январь — август 2026 года составил 570,5 млрд рублей. Это на 12,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Сократилось и общее количество зарегистрированных преступлений. За восемь месяцев правоохранительные органы учли 1 млн 16,4 тысячи таких случаев, что на 16,6% ниже показателя января — августа 2025 года.

Снижение преступности наблюдалось в большинстве российских регионов. Согласно ведомственной статистике, количество зарегистрированных нарушений уменьшилось в 82 субъектах Федерации.

Рост общего числа преступлений зафиксирован только в трех регионах страны.

Таким образом, на фоне сокращения общей преступности в России экономические нарушения продемонстрировали противоположную динамику. Их выявленное количество увеличилось, а причиненный материальный ущерб приблизился к 400 млрд рублей.