В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева открылся Форум технических университетов России и Китая, который продлится до 25 ноября. В первый день работы площадку посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов и помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Гости осмотрели выставку научно-технических достижений вузов двух стран. Среди экспонатов — беспилотные авиасистемы, малогабаритные турбинные двигатели, квантовые технологии и разработки с применением искусственного интеллекта в промышленности.

Форум объединил университеты из 20 российских регионов и 21 китайской провинции. Мероприятие приурочено к 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая и стало одним из ключевых событий перекрестных Годов сотрудничества в области образования, объявленных на 2026–2027 годы.