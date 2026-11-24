В пяти муниципальных районах Татарстана предусмотрено финансирование питания воспитанников детских садов на 2027 год. Средства получат 124 дошкольных учреждения, расположенных в Зеленодольском, Лаишевском, Кайбицком, Верхнеуслонском и Тюлячинском районах, сообщает «Вечерняя Казань» со ссылкой на Госкомитет республики по закупкам.

Расходы на ежедневное питание будут рассчитываться с учётом возраста воспитанников. Для детей от двух месяцев до трёх лет предусмотрено 146,55 рубля в сутки, для остальных дошкольников — 184,57 рубля.

Перечень закупаемого продовольствия насчитывает порядка 180 позиций. В детский рацион включат мясные и рыбные блюда, молочные продукты, овощи, фрукты, яйца, хлебобулочные изделия, макароны, крупы, орехи и соки.

Период предоставления услуг охватит практически весь 2027 год — с 11 января по 30 декабря.

Напомним, с наступлением следующего года размер родительской платы за посещение детских садов Казани увеличится на 5,5%. Для многодетных семей продолжит действовать пятидесятипроцентная скидка.