Исполком Казани выступил с инициативой ввести новую ежегодную выплату для сотрудников муниципальных учреждений, воспитывающих детей. Согласно проекту постановления, работникам подведомственных казенных, бюджетных и автономных организаций предлагается перечислять по 3 000 рублей на каждого ребенка.

Документ в настоящее время проходит антикоррупционную проверку. Как уточнили в исполкоме, рассчитывать на материальную помощь смогут сотрудники, чьи дети не достигли 18 лет. Возраст ребенка будет определяться на 1 января текущего финансового года.

Для оформления выплаты работнику необходимо до 10 декабря подать заявление работодателю, приложив копию свидетельства о рождении или об усыновлении. Деньги планируется перечислять один раз в год — в декабре.