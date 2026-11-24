Казанским бюджетникам предложили доплачивать по 3 тысячи на каждого ребенка
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Исполком Казани выступил с инициативой ввести новую ежегодную выплату для сотрудников муниципальных учреждений, воспитывающих детей. Согласно проекту постановления, работникам подведомственных казенных, бюджетных и автономных организаций предлагается перечислять по 3 000 рублей на каждого ребенка.
Документ в настоящее время проходит антикоррупционную проверку. Как уточнили в исполкоме, рассчитывать на материальную помощь смогут сотрудники, чьи дети не достигли 18 лет. Возраст ребенка будет определяться на 1 января текущего финансового года.
Для оформления выплаты работнику необходимо до 10 декабря подать заявление работодателю, приложив копию свидетельства о рождении или об усыновлении. Деньги планируется перечислять один раз в год — в декабре.
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