Аппаратное совещание в администрации Набережных Челнов началось с минуты молчания в память о Мударисе Минегалиеве. Руководитель городского управления по обеспечению охраны общественного порядка скоропостижно ушёл из жизни в минувшие выходные. Почтить память коллеги предложил мэр Наиль Магдеев, сообщает «Татар-информ».

Минегалиев руководил подразделением исполкома на протяжении десяти лет, возглавив его сразу после образования. Под его руководством была организована работа по поддержанию правопорядка на территории автограда и создана команда профессионалов.

Градоначальник подчеркнул, что Мудариса Харисовича отличали ответственность, добросовестное отношение к служебным обязанностям и исполнительность.

Гражданская панихида состоялась накануне в челнинском Дворце культуры «Энергетик». Проводить руководителя в последний путь собрались сослуживцы, сотрудники правоохранительных органов и ветераны. В своих воспоминаниях они отмечали его профессиональные качества, широкую эрудицию, скромность и порядочность.

Местом упокоения Минегалиева стала его малая родина — деревня в Мамадышском районе Татарстана.