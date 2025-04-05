США под угрозой разрушительных землетрясений

Жители прибрежных районов штатов Вашингтон и Орегон могут столкнуться с разрушительным землетрясением. По словам учёных, такие сейсмические события происходят в этом регионе примерно раз в несколько сотен лет — и последнее произошло более 300 лет назад.

Профессор Гарольд Тобин из Университета Вашингтона сообщил, что возможно землетрясение магнитудой 8–9, которое может нанести серьёзный ущерб прибрежным территориям.

Также эксперты выразили обеспокоенность низким уровнем готовности к таким катастрофам. Особенно это касается жителей Калифорнии, где более 500 активных разломов, и миллионы людей живут всего в 30 милях от потенциально опасных зон.