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7 способов использовать старые простыни и ткань для дома

Роман Медников Автор статьи
Как использовать старые простыни и лоскуты с по...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Старые простыни и куски ткани действительно не всегда просятся на выброс. Это не строгая наука, но многие замечают: хлопок, лён и плотный трикотаж ещё долго служат в быту, даже если для шкафа они уже не годятся. Я сам к таким запасам раньше относился с недоверием, но потом попробовал пустить их в дело — и оказалось, что часть домашних мелочей можно закрыть буквально за один вечер.

Что стоит отобрать сразу

Переделка начинается не с ножниц, а с обычной сортировки. Если ткань чистая, без резкого запаха и не рассыпается в руках, ей почти всегда можно найти применение. А вот сильно истёртые участки лучше сразу убрать в сторону: с ними часто больше возни, чем пользы.


  • Хлопковые простыни удобны для уборки, мешочков и чехлов: ткань мягкая, хорошо впитывает влагу и обычно легко стирается.

  • Плотные куски ткани подходят для подставок, сидушек и простых корзинок для хранения, если материал держит форму.

  • Трикотаж лучше пускать на мягкие вещи: салфетки, небольшие коврики, набивку или обвязку.

  • Джинсовые обрезки годятся для прочных бытовых мелочей: чехлов, прихваток с несколькими слоями ткани и карманов-органайзеров.

Лайфхак: сразу разрежьте ткань на три стопки — большие прямоугольники, длинные полосы и мелкие лоскуты. У меня это заняло около пяти минут, зато потом не приходится каждый раз перебирать весь пакет в поисках подходящего куска.

Ещё один полезный момент — постирать ткань заранее и сложить по типу. После этого даже старая простыня выглядит не как «авось пригодится», а как нормальная заготовка для дома.

Самые простые вещи, которые можно сделать без лишней возни

Если не хочется доставать швейную машинку или разбираться в сложных схемах, есть несколько совсем понятных решений. Именно с них я бы и начинал: результат видно сразу, а ошибок почти не бывает.


  • Тряпки для уборки. Из старой простыни или футболки удобно нарезать салфетки для пыли, зеркал и кухни. Натуральная ткань обычно не оставляет ворса и хорошо впитывает.

  • Мешочки для хранения. Из прямоугольного куска ткани можно сделать простой мешочек для прищепок, пакетов или сезонных мелочей. Даже если шов получится неидеальным, в быту это вообще не мешает.

  • Подстилка для обуви или временная салфетка. Плотный сложенный кусок ткани удобно положить там, где нужно ненадолго защитить поверхность от грязи или пыли.

  • Чехол от пыли. Из старой наволочки или простыни легко сделать накидку на тостер, швейную машинку или вентилятор.

Лайфхак: для уборочных салфеток лучше сразу делать несколько размеров. Маленькие удобны для сантехники и подоконников, а крупные — для пола или больших поверхностей. Я однажды нарезал всё одинаковыми квадратами и быстро понял, что это красиво только в стопке.

Если ткань осыпается по краям, а возиться с подгибом не хочется, можно использовать её для черновых бытовых задач: вытереть воду у двери, проложить полку, укрыть вещи при разборе шкафа. Не самый нарядный вариант, но очень рабочий.

Полезные переделки для хранения и уюта

Когда простые варианты уже опробованы, можно перейти к вещам, которые остаются в доме надолго. Тут важнее не идеальная красота, а практичность: чтобы предмет было удобно использовать каждый день.


  • Корзинка для мелочей. Из тканевых полос или жгутов делают мягкие ёмкости для зарядок, прищепок, швейных принадлежностей и прочих вещей, которые любят расползаться по ящикам.

  • Небольшой коврик. Полосы ткани можно сплести или связать в плотную дорожку для прихожей, балкона или ванной комнаты.

  • Чехол на табурет или сидушку. Плотная ткань помогает быстро освежить старую мебель, особенно если верх уже выглядит уставшим.

  • Декор для коробок и рамок. Лоскутами удобно обтягивать простые коробки для хранения, чтобы они не выглядели случайным набором из кладовки.

  • Наволочка для дачи или балкона. Если ткань ещё крепкая, но уже не для кровати, её вполне можно пустить на декоративные подушки.

Я подсмотрел похожие идеи на одном из российских сайтов о доме и убедился, что с корзинками лучше не гнаться за сложной формой. Чем проще основа, тем аккуратнее выходит результат. У меня первая попытка сделать слишком «дизайнерскую» вещь закончилась кривыми боками, зато обычная цилиндрическая форма получилась с первого раза.

Лайфхак: если делаете тканевую корзинку или сидушку, используйте внутри несколько слоёв материала. Тогда вещь получается плотнее и не теряет форму после первых дней использования.

Куда пристроить совсем мелкие лоскуты

Обрезки обычно раздражают больше всего: выбросить жалко, а пользы будто бы мало. На деле именно мелочь часто спасает в хозяйстве, если держать её в порядке.


  • Наполнитель для мягких подушечек, игольниц или валиков для хранения хрупких вещей.

  • Прокладки между посудой или сезонным декором при хранении в коробках.

  • Тканевые завязки и ленты для свёрнутых проводов, шторок или пакетов с запасами.

  • Заплатки для внутренней стороны хозяйственных сумок, чехлов и мешочков.

Лайфхак: сложите мелкие лоскуты в одну прозрачную коробку или пакет с разделением по плотности. Я раньше держал всё вместе, и в нужный момент приходилось вытряхивать половину содержимого на пол. После сортировки использовать остатки стало в разы проще.

Ирина Крылова, жительница Казани: «Я пустила старую хлопковую простыню на салфетки для уборки и мешочки для хранения. Больше всего понравилось, что ничего не пришлось покупать отдельно, а дома стало заметно аккуратнее».

Старые простыни и ткань — это не мусор, а вполне нормальный запас для бытовых задач. Проще всего начать с салфеток, мешочков и чехлов, а потом уже переходить к коврикам и корзинкам. Если заранее рассортировать материал, половина работы уже сделана. И тогда даже пакет с лоскутами перестаёт выглядеть как вечная проблема на шкафу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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