Африка зовет: как попасть в Африканский корпус в один клик?
tatar-inform.ru
В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющее задачи за границей РФ. Пункты отбора открыты только в Казани (Сибирский тракт, 20) и Набережных Челнах (проспект Сююмбике, 43).
Сейчас желающим вступить в корпус не обязательно ехать в данные города, чтобы пройти предварительный отбор.
Первый шаг можно сделать, не выходя из дома. Создан специальный сайт, где представлена полная информация для желающих вступить в корпус: требования, условия службы, льготы и выплаты, меры поддержки.
На сайте можно узнать, какие именно нужны специалисты, как военнослужащие будут готовиться к командировкам, есть ответы на самые распространенные вопросы. Там же можно получить онлайн-консультацию и записаться на собеседование.
Контрактная служба в Африканском корпусе предполагает выплаты, сопоставимые с денежным вознаграждением бойцам СВО: при заключении контракта военнослужащим полагается единовременная сумма в размере 2,5 млн рублей (2,1 млн сразу и 400 тыс. по убытии на выполнение боевых задач).
Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.
Главные требования к кандидатам:
гражданство РФ;
возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;
отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, Гепатиты;
отсутствие судимостей по тяжким статьям;
разрешение выезда за границу;
хорошее здоровье;
женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);
переносимость жаркого климата.
Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (800)222-59-00 или на сайте.