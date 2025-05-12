В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющее задачи за границей РФ. Пункты отбора открыты только в Казани (Сибирский тракт, 20) и Набережных Челнах (проспект Сююмбике, 43).

Сейчас желающим вступить в корпус не обязательно ехать в данные города, чтобы пройти предварительный отбор.

Первый шаг можно сделать, не выходя из дома. Создан специальный сайт, где представлена полная информация для желающих вступить в корпус: требования, условия службы, льготы и выплаты, меры поддержки.

На сайте можно узнать, какие именно нужны специалисты, как военнослужащие будут готовиться к командировкам, есть ответы на самые распространенные вопросы. Там же можно получить онлайн-консультацию и записаться на собеседование.

Контрактная служба в Африканском корпусе предполагает выплаты, сопоставимые с денежным вознаграждением бойцам СВО: при заключении контракта военнослужащим полагается единовременная сумма в размере 2,5 млн рублей (2,1 млн сразу и 400 тыс. по убытии на выполнение боевых задач).

Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.

Главные требования к кандидатам:

гражданство РФ;

возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;

отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, Гепатиты;

отсутствие судимостей по тяжким статьям;

разрешение выезда за границу;

хорошее здоровье;

женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);

переносимость жаркого климата.