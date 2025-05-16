В Казани с 22 мая перекроют дорогу на время проведения фестиваля «Нур»
Екатерина Елисеева
С 22 по 26 мая в Казани пройдёт международный фестиваль медиаискусства «Нур», в связи с чем в центральной части города введут временные ограничения на передвижение транспорта. Об этом сообщили в мэрии.
С полудня 22 мая до пяти утра 26 мая будет перекрыт участок улицы Кремлёвской — от Чернышевского до площади Первого мая, включая Ивановский Спуск.
Также с 20:00 23 мая до утра 25 мая временно закроют парковку перед Центральным стадионом и рядом с цирком. Эти меры направлены на обеспечение порядка и безопасности во время проведения фестивальных мероприятий.
Ранее мы писали о том, что в Казани планируют ограничивать движение транспорта до 30 суток
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