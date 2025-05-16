Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани с 22 мая перекроют дорогу на время проведения фестиваля «Нур»

Эти меры направлены на обеспечение порядка и бе...

Екатерина Елисеева

Подписаться на Дзен.канал

С 22 по 26 мая в Казани пройдёт международный фестиваль медиаискусства «Нур», в связи с чем в центральной части города введут временные ограничения на передвижение транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

С полудня 22 мая до пяти утра 26 мая будет перекрыт участок улицы Кремлёвской — от Чернышевского до площади Первого мая, включая Ивановский Спуск.

Также с 20:00 23 мая до утра 25 мая временно закроют парковку перед Центральным стадионом и рядом с цирком. Эти меры направлены на обеспечение порядка и безопасности во время проведения фестивальных мероприятий.

Ранее мы писали о том, что в Казани планируют ограничивать движение транспорта до 30 суток

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работать есть где, но некому: кто нужен Татарстану прямо сейчас

Гид по скидкам Казани

день назад

Как заказать всё, что нужно в Казани? Топ служб доставки еды и товаров

обработка квартиры от моли в москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане врача избили после попытки помочь на месте ДТП

Интересное в Казани

3 дня назад

Без билета и чемодана: рассказываем, куда казанцы бегут за ощущением отпуска

обучение визажу новосибирск в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

У семьи из Татарстана, где девочку назвали в честь России, появился сын в честь Путина

Новости Казани

день назад

Бывший ректор КФУ Гафуров дал показания о своей связи с ОПС «29-й квартал»

Не у нас

день назад

Мощная солнечная вспышка нарушила радиосвязь и может вызвать геомагнитные бури

Не у нас

день назад

Опубликована переписка мигрантов с обсуждением создания «своей республики» в России

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на мосту Миллениум ночью произошло серьезное ДТП
Лонгриды
2 дня назад

Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

В Менделеевском районе Татарстана в ближайшее в...

Новости Казани

10 минут назад

В Казани с 22 мая перекроют дорогу на время проведения фестиваля «Нур»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы, не сидим дома: главные места и события этой весны — в одном гиде

Новости Татарстана

50 минут назад

Суд обязал мошенника вернуть дом и землю обманутому татарстанцу

Новости Казани

час назад

В Казани планируют ограничивать движение транспорта до 30 суток
Мужчина утром застрял между стен дома на Абсаля...
Новости Казани
40 минут назад

Мужчина утром застрял между стен дома на Абсалямова

Новости Казани

2 часа назад

В Казани будет построен 25-этажный апарт-отель

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ было возбуждено дело после жестокого избиения врача

Не у нас

3 часа назад

Ученые планируют начать отражать солнечные лучи ради спасения климата
В Казани продолжается набор в новый современный...
Интересное в Казани
4 дня назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж