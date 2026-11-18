Участковый из Татарстана вошел в тройку лучших в России
Старший участковый уполномоченный полиции из Лениногорского района Татарстана Ирек Ситдиков стал призером всероссийского конкурса МВД «Народный участковый». Старший лейтенант занял третье место, уступив представителям Башкортостана и Вологды.
Первое место в конкурсе завоевал майор полиции Валерий Минликаев из Башкортостана, второе — капитан Александр Резанов из Вологды. На торжественной церемонии все призеры получили медали «За доблесть в службе», почетные грамоты и ценные подарки, а победителю вручили автомобиль УАЗ «Патриот».
Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил сотрудников с профессиональным праздником и отметил, что в этом году участковые раскрыли каждое четвертое преступление, пресекли около 1,2 млн административных правонарушений и проверили порядка 8 млн обращений граждан. Министр также сообщил о внедрении искусственного интеллекта в работу участковых: новая система поможет выполнять рутинные операции при рассмотрении заявлений, но окончательные решения останутся за сотрудниками МВД.
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