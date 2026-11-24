В России изменится порядок контроля за денежными переводами физических лиц. Госдума приняла закон, предусматривающий расширение информационного обмена между Центробанком и Федеральной налоговой службой. Основные положения документа начнут действовать с 1 января 2027 года.

Новый механизм направлен на выявление граждан, которые систематически получают доходы, но не декларируют их в установленном порядке. Налоговые органы смогут получать сведения об операциях с признаками дохода и запрашивать банковские выписки.

Какие переводы заинтересуют ФНС

Особое внимание может быть уделено регулярным поступлениям денежных средств за продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

При этом обычные переводы между родственниками, денежные подарки и бытовые расчеты, не связанные с получением облагаемого налогом дохода, не являются основной целью новых мер.

Как сообщает «Коммерсант», конкретные критерии выявления соответствующих операций еще предстоит разработать Центробанку совместно с налоговой службой.

Какие штрафы введут в 2027 году

С 1 сентября 2027 года предусмотрено введение новых штрафов для банков:

132 тысячи рублей — за нарушение порядка предоставления информации о счетах и вкладах;

105 тысяч рублей — за нарушения при передаче сведений об электронных кошельках;

66 тысяч рублей — за открытие счета без информации об ИНН клиента.

Эти штрафы предусмотрены для кредитных организаций, а не для граждан, совершающих переводы.

Новый механизм информационного обмена не будет распространяться на операции, совершенные в 2026 году. При этом само по себе поступление денег на банковскую карту не означает автоматического начисления налога.