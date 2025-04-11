Россиянка в Мексике нашла портал в подземный мир

Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) подтвердил важность находок в пещере Тлайокок в горах Герреро, обнаруженных при участии российской спелеолога Екатерины Павловой. Открытие произошло осенью 2023 года, когда местный проводник показал исследовательнице скрытый вход в пещеру. Внутри они обнаружили браслеты из ракушек, зеркала из чёрного камня и раковины.

После сообщения властям пещеру взяли под охрану, чтобы предотвратить разграбление. В марте 2024 года на место прибыли археологи INAH. Они выяснили, что сталагмиты в пещере были обработаны в доиспанский период, вероятно, в рамках ритуалов. Общее количество найденных каменных дисков достигло 14.

Артефакты датируются постклассическим периодом (950–1521 гг.) и, вероятно, связаны с народом тлакотепеуа — древней этнической группой, исчезнувшей к XVI веку. Учёные считают, что находки помогут раскрыть детали их культуры и обрядов.

Археолог Рейес Альварес отметил, что пещеры в представлении древних народов были священными местами, символизировавшими связь с потусторонним миром, пишет Исторический журнал "Родина".