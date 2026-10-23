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Россиянам придётся работать с жаром: что известно о новых требованиях

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Россиянам, которые неоднократно оформляют больничные листы, могут назначить дополнительную медицинскую проверку. Минздрав предложил передавать документы таких пациентов на рассмотрение врачебной комиссии, если за полгода они получали листки нетрудоспособности четыре раза или чаще. При этом инициатива не предусматривает автоматического отказа в больничном. О возможных изменениях сообщала «Российская газета».

Кого могут направить на врачебную комиссию

Предложенный порядок касается пациентов, которым в течение шести месяцев неоднократно оформляли временную нетрудоспособность.

Если человек получал больничный четыре раза и более, лечащему врачу предлагается передавать его медицинскую документацию на дополнительное рассмотрение.

Врачебная комиссия должна оценить причины повторяющихся заболеваний, изучить результаты обследований и определить, насколько эффективно назначенное лечение.

По итогам проверки специалисты смогут решить, требуется ли пациенту дальнейшее освобождение от работы, дополнительная диагностика или изменение лечебных мероприятий.

При этом частое оформление больничных само по себе не является основанием для отказа. Решение должно зависеть от фактического состояния здоровья человека.

В каких случаях больничный продолжат выдавать

Основные правила оформления листков нетрудоспособности сохраняются.

Больничный положен гражданам, которые временно не могут выполнять трудовые обязанности из-за заболевания, травмы или отравления.

Кроме того, законодательство предусматривает освобождение от работы при карантине, беременности и родах, усыновлении ребенка и необходимости ухода за заболевшим членом семьи.

Отдельные основания связаны с лечением в санаторных организациях и протезированием в стационарных условиях.

Таким образом, предлагаемое усиление контроля не отменяет право работников на больничный при наличии медицинских показаний.

Для каких пациентов предусмотрены исключения

Минздрав предложил не распространять дополнительный порядок проверки на отдельные категории листков нетрудоспособности.

В частности, исключения предусмотрены для случаев ухода за больными родственниками, включая детей.

Особые условия также касаются пациентов, проходящих медицинскую реабилитацию, лечение социально значимых заболеваний или заместительную почечную терапию.

В обсуждавшихся вариантах документа учитывались и другие обстоятельства, среди которых беременность, карантин и стационарное лечение.

Предполагается, что такой подход позволит избежать необоснованного усложнения оформления больничных для людей, которым требуется регулярная медицинская помощь.

Сколько можно получить по больничному в 2026 году

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от официального заработка и страхового стажа работника.

В 2026 году максимальная выплата составляет 6827,40 рубля за один календарный день болезни.

При расчете учитываются доходы за два предыдущих года — 2024 и 2025 годы.

Размер компенсации определяется продолжительностью страхового стажа:

  • От восьми лет — 100% среднего заработка.

  • От пяти до восьми лет — 80%.

  • Менее пяти лет — 60%.

При этом во всех случаях действуют установленные законодательством ограничения. Поэтому фактическая сумма пособия может оказаться ниже максимальной.

Зачем Минздрав предлагает дополнительные проверки

Предполагается, что участие врачебной комиссии позволит внимательнее изучать причины повторяющейся временной нетрудоспособности.

В некоторых случаях частые заболевания могут требовать дополнительного обследования или пересмотра назначенного лечения.

Депутат Государственной думы Алексей Куринный ранее отмечал, что такой механизм способен обеспечить более тщательную оценку необходимости освобождения пациента от работы.

При этом предложенные изменения направлены именно на медицинскую проверку, а не на сокращение числа оплачиваемых больничных.

Инициатива Минздрава не означает, что после четырех больничных за полгода гражданин автоматически потеряет право на следующий. При наличии медицинских оснований листок нетрудоспособности может быть оформлен и в дальнейшем, а положенное пособие сохраняется.

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