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В BGR рассказали, почему часть заряда аккумулятора недоступна

Служба новостей Автор статьи
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По данным BGR, «эффект бочки» может приводить к тому, что часть энергии аккумулятора невозможно использовать. Это связано с особенностями батарей, в которых несколько элементов соединены последовательно.

Работа такой системы зависит от элемента с наименьшей эффективностью. Когда он разряжается раньше других, защитный механизм отключает всю батарею, хотя в остальных элементах ещё остаётся энергия. Во время зарядки слабый элемент также может первым достичь максимально допустимого напряжения.

При этом издание подчёркивает, что данный эффект не стоит считать универсальной причиной быстрой разрядки электронных устройств, сообщает "Самара Онлайн 24".

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