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Россиян предупреждают о мошенничестве с активацией функций iPhone

Служба новостей Автор статьи
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Мошенники начали предлагать пользователям iPhone платную активацию функций, недоступных в России. Среди них — 5G и Apple Pay. По данным экспертов по кибербезопасности, для этого злоумышленники просят войти в чужой аккаунт Apple или iCloud, созданный в стране с поддержкой нужных сервисов. В результате владелец рискует потерять доступ к смартфону и своим данным.

Распространению схемы способствует интерес к запуску сетей 5G после разрешения Главного радиочастотного центра крупным операторам развивать соответствующую инфраструктуру. Внимание пользователей также привлекают новые модели iPhone, включая складной iPhone Duo.

Ещё один способ обмана — фальшивые сайты и объявления, имитирующие известные торговые площадки. Покупателям обещают смартфоны из первой партии и требуют внести предоплату. Получив деньги, продавцы могут исчезнуть.

Эксперты советуют проверять технические характеристики устройств и настороженно относиться к предложениям платной активации. Так, в описании iPhone Duo указан сканер Touch ID, а не Face ID, причём полноценное распознавание лица нельзя добавить программным способом. Кроме того, iMessage не требует отдельной лицензии или платной активации.

Чтобы избежать обмана, специалисты рекомендуют не использовать чужие аккаунты на своих устройствах, не переводить средства незнакомым продавцам и покупать смартфоны у проверенных поставщиков, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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