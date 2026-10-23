Ученые нашли признаки рака в крови за три года до диагноза

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса в США выяснили, что генетические признаки злокачественных опухолей могут появляться в крови задолго до выявления заболевания. В отдельных случаях характерные изменения удалось обнаружить более чем за три года до постановки онкологического диагноза. Результаты работы могут помочь в создании более чувствительных методов ранней диагностики рака, сообщает «МедиаПоток».

Как ученые обнаружили следы опухоли в крови

В основе исследования лежит анализ свободно циркулирующей ДНК. Это небольшие фрагменты генетического материала, которые попадают в кровоток при разрушении и обновлении клеток организма.

Подобные молекулы могут выделяться и злокачественными новообразованиями. Их изучение позволяет искать генетические изменения, связанные с развитием опухоли.

Главная трудность заключается в чрезвычайно низкой концентрации опухолевой ДНК на ранних стадиях заболевания. Ее количество может быть настолько небольшим, что обычные лабораторные методы не способны обнаружить соответствующие изменения.

Для решения этой проблемы американские специалисты применили высокочувствительные технологии секвенирования, позволяющие исследовать генетический материал с высокой точностью.

Что показало исследование образцов крови

Ученые изучили материалы, которые ранее были собраны в рамках крупного исследования сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего в анализ включили образцы 52 человек. У 26 участников онкологическое заболевание диагностировали в течение шести месяцев после забора крови. Еще 26 человек вошли в контрольную группу.

Исследователи проверили образцы с помощью теста, предназначенного для выявления генетических признаков нескольких видов рака.

Положительный результат получили восемь участников. У каждого из них впоследствии подтвердилось онкологическое заболевание, причем диагноз был установлен в течение четырех месяцев после первоначального забора крови.

Затем специалисты решили выяснить, можно ли было обнаружить те же изменения значительно раньше.

За сколько лет до диагноза появились изменения

Для следующего этапа ученые использовали более ранние образцы крови, сохранившиеся у шести пациентов с положительными результатами.

Повторный анализ показал, что у четырех человек опухолевые генетические изменения присутствовали в крови за 3,1–3,5 года до установления диагноза.

Это означает, что молекулярные признаки заболевания в некоторых случаях можно обнаружить задолго до его выявления при обычном медицинском обследовании.

При этом исследование не доказывает, что все онкологические заболевания можно диагностировать за несколько лет до появления симптомов.

Полученные результаты показывают лишь возможность раннего обнаружения опухолевой ДНК у части пациентов.

Почему результаты важны для медицины

Ранняя диагностика остается одним из ключевых направлений развития онкологии. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше возможностей у врачей оценить его распространенность и подобрать подходящее лечение.

Анализ крови на опухолевую ДНК рассматривается как перспективный инструмент, который в будущем может дополнить существующие методы обследования.

Однако обнаружение генетических изменений само по себе еще не позволяет определить расположение опухоли, ее стадию и необходимые лечебные мероприятия.

Поэтому ученым предстоит разработать алгоритмы дальнейшего обследования пациентов, у которых тест показывает возможное наличие онкологического заболевания.

Когда новый метод смогут применять для диагностики

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты пока являются предварительными.

В работе участвовало сравнительно небольшое количество людей, поэтому для подтверждения эффективности подхода необходимы более масштабные исследования.

Специалистам предстоит установить, насколько часто анализ способен выявлять ранние опухоли, какие виды рака он распознает и какова вероятность ошибочных результатов.

Отдельный вопрос касается практической пользы такого тестирования. Ученым необходимо выяснить, позволит ли более раннее обнаружение опухолевой ДНК действительно улучшить результаты лечения и снизить смертность.

Пока новый подход нельзя рассматривать как полноценную замену существующим методам онкологической диагностики.

Тем не менее исследование американских ученых показало, что признаки опухолевого процесса могут сохраняться в крови за несколько лет до постановки диагноза. Это открывает возможности для дальнейшей разработки технологий, способных обнаруживать некоторые онкологические заболевания на более ранних этапах.

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