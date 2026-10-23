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Психолог объяснил, как привычка сохранять контент влияет на психику

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Привычка сохранять изображения и другие материалы из интернета может быть связана с иллюзией контроля и ощущением накопления знаний. При этом многие сохранённые публикации пользователи впоследствии не открывают и со временем удаляют. Об этом сообщил клинический психолог Евгений Янко, кандидат психологических наук и заведующий кафедрой клинической психологии КемГМУ.

Специалист объяснил, что сохранение контента может восприниматься мозгом как получение дополнительного ресурса или завершение определённой задачи. Это вызывает чувство удовлетворения и помогает временно снизить тревогу, связанную со страхом пропустить что-то важное.

По словам Янко, бесцельное коллекционирование материалов может перерасти в компульсивное накопительство в цифровом пространстве. В таком случае человеку становится важен сам процесс сохранения, а не использование информации. Этому способствуют и алгоритмы социальных сетей, которые подбирают контент с учётом интересов аудитории и закрепляют привычные модели поведения.

Психолог отметил, что некоторые признаки такого поведения в клинической практике могут напоминать проявления СДВГ. Если человек не успевает сохранить заинтересовавший его материал, это может вызвать сожаление и эмоциональное напряжение. Среди возможных последствий также названы импульсивность и проблемы со сном.

Янко подчеркнул, что блогеры и компании способны извлекать коммерческую выгоду из подобных привычек, используя алгоритмы для стимулирования активности пользователей, сообщает "Самара Онлайн 24".

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