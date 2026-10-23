Перед судом предстанет казанец, оправдывавший терроризм в сети

24-летний житель Казани окажется на скамье подсудимых: ему вменяют пропаганду терроризма, распространение порнографии и оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в Следственном комитете Татарстана.

По данным следствия, ещё в прошлом году молодой человек своими руками изготовил фото- и видеоматериалы, которые пропагандировали и оправдывали терроризм. Эти файлы он выложил в интернет — на всеобщее обозрение.

Кроме того, казанец публиковал в сети видео порнографического характера. В этих роликах он снимался лично, а на кадрах при этом демонстрировалась нацистская атрибутика.

Материалы расследования собраны, уголовное дело уже передано в суд. Именно там и решат, какое наказание ждёт 24-летнего жителя Казани.