Не у нас

Исследование показало, как микропластик связывает железо и медь в крови

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Микропластик, собранный в морской воде и прибрежных отложениях, способен связывать белки сыворотки человеческой крови вместе с содержащимися в них металлами. К такому выводу пришли российские и австрийские исследователи. При концентрации частиц 5 мг/л уровень меди в сыворотке уменьшился на 37%, а железа — на 56%. Работа опубликована в журнале Analytica Chimica Acta.

Авторами исследования стали Ольга Кузнецова из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН и Андрей Тимербаев из Венского университета. Они изучали микропластик, уже подвергшийся естественному старению в окружающей среде. Частицы выдерживали в разбавленной сыворотке при температуре 37 градусов, а изменения анализировали с помощью масс-спектрометрии, в том числе методов, чувствительных к изотопному составу.

По результатам эксперимента, основное взаимодействие частиц с сывороткой происходило в первые полчаса. За это время на поверхности микропластика формировалась белковая оболочка, или корона. В её состав входили альбумин и другие распространённые белки, а также церулоплазмин — белок, участвующий в переносе меди и обмене металлов.

После контакта с микропластиком концентрация металлов в сыворотке заметно снизилась. Содержание меди уменьшилось с 306 до 204 мкг/л, а железа — с 453 до 252 мкг/л. Согласно расчётам исследователей, частицы связывали до 37% меди и 56% железа из исходного образца.

Авторы отмечают, что взаимодействие микропластика с металлсодержащими белками потенциально может менять их биологические свойства. В частности, присоединение церулоплазмина способно повлиять на его ферроксидазную активность. При этом влияние обнаруженного механизма на здоровье человека пока не установлено. Учёным предстоит выяснить, происходят ли аналогичные процессы внутри организма и как он перерабатывает и выводит связанные с пластиком белки.

Ранее исследователи из США показали, что при взаимодействии с водой микропластик может генерировать гидроксильные радикалы, способные повреждать клетки и биомолекулы. Для этого процесса, согласно опубликованным данным, не нужны солнечный свет или дополнительные окислители, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Три барана за меддиплом: как мигранты становятся врачами

Гид по Казани

2 часа назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул

куда обращаться для протравки клопов в москве с гарантией

Кулинария

день назад

Немцы готовят котлеты совсем не так, как мы привыкли: никакой жарки и лишнего масла, а мясо получается нежнейшим

Гид по Казани

2 дня назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани

ремонт водонагревателя в Уфе

Кулинария

день назад

Сырники больше не леплю и не стою у сковороды: из творога за 15 минут готовлю нежные ленивые вареники

Кулинария

9 часов назад

Кефир залежался в холодильнике: добавляю муку и отправляю на сковороду — лепёшки раздуваются, словно маленькие подушки

Кулинария

день назад

Грузины готовят эти лепёшки вообще без яиц и дрожжей: смешивают кукурузную муку с водой — и на сковороде появляется румяная гора

Кулинария

15 часов назад

Японцы делают из капусты то, что мы привыкли делать из теста: жарят огромный блин с начинкой на всю сковороду

Не у нас

день назад

Богословы рассказали, как православие объясняет смерть невинных детей
Лайфхаки
59 минут назад

3 способа согреть теплицу без электричества и спасти рассаду

Простые способы удержать тепло в теплице без эл...

Кулинария

26 минут назад

Пельмени лопаются в кипятке и выпускают весь сок: какую ошибку совершают ещё до того, как достать шумовку

Интересное в Казани

6 часов назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров

Не у нас

час назад

Ученые нашли признаки рака в крови за три года до диагноза

Новости Татарстана

час назад

Экстрадиция из Камбоджи: перед судом предстанет туроператор из Нижнекамска
Дорожную кампанию в Казани завершат к 30 октября
Новости Казани
2 часа назад

Дорожную кампанию в Казани завершат к 30 октября

Кулинария

2 часа назад

Омлет поднялся пышной шапкой, а через минуту превратился в блин: почему он так предательски оседает

Не у нас

2 часа назад

Какое будущее России предрекал Саровский: известные предсказания

Не у нас

3 часа назад

Как понять, что появилась зависимость от алкоголя: объяснение нарколога
Центр мастеров Казани за полгода принял 600 тыс...
Новости Казани
7 часов назад

Центр мастеров Казани за полгода принял 600 тысяч посетителей