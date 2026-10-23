Исследование показало, как микропластик связывает железо и медь в крови

Микропластик, собранный в морской воде и прибрежных отложениях, способен связывать белки сыворотки человеческой крови вместе с содержащимися в них металлами. К такому выводу пришли российские и австрийские исследователи. При концентрации частиц 5 мг/л уровень меди в сыворотке уменьшился на 37%, а железа — на 56%. Работа опубликована в журнале Analytica Chimica Acta.

Авторами исследования стали Ольга Кузнецова из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН и Андрей Тимербаев из Венского университета. Они изучали микропластик, уже подвергшийся естественному старению в окружающей среде. Частицы выдерживали в разбавленной сыворотке при температуре 37 градусов, а изменения анализировали с помощью масс-спектрометрии, в том числе методов, чувствительных к изотопному составу.

По результатам эксперимента, основное взаимодействие частиц с сывороткой происходило в первые полчаса. За это время на поверхности микропластика формировалась белковая оболочка, или корона. В её состав входили альбумин и другие распространённые белки, а также церулоплазмин — белок, участвующий в переносе меди и обмене металлов.

После контакта с микропластиком концентрация металлов в сыворотке заметно снизилась. Содержание меди уменьшилось с 306 до 204 мкг/л, а железа — с 453 до 252 мкг/л. Согласно расчётам исследователей, частицы связывали до 37% меди и 56% железа из исходного образца.

Авторы отмечают, что взаимодействие микропластика с металлсодержащими белками потенциально может менять их биологические свойства. В частности, присоединение церулоплазмина способно повлиять на его ферроксидазную активность. При этом влияние обнаруженного механизма на здоровье человека пока не установлено. Учёным предстоит выяснить, происходят ли аналогичные процессы внутри организма и как он перерабатывает и выводит связанные с пластиком белки.

Ранее исследователи из США показали, что при взаимодействии с водой микропластик может генерировать гидроксильные радикалы, способные повреждать клетки и биомолекулы. Для этого процесса, согласно опубликованным данным, не нужны солнечный свет или дополнительные окислители, сообщает "Самара Онлайн 24".