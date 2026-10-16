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Новак: Россия намерена продолжать импорт бензина до конца года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Россия намерена сохранить закупки автомобильного бензина за границей как минимум до завершения 2026 года. Зарубежные поставки необходимы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и восстановления топливных резервов, которые сократились в летние месяцы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак во время Российской энергетической недели, передает «Коммерсантъ».

По словам вице-премьера, российские власти рассчитывают продолжать импорт топлива на протяжении оставшейся части года. Такая мера позволит одновременно поддерживать снабжение потребителей и пополнять запасы бензина.

Новак пояснил, что летом часть накопленных резервов пришлось направить на обеспечение внутреннего спроса. Теперь перед участниками топливного рынка стоит задача постепенно восстановить израсходованные объемы, не допуская перебоев с поставками горючего.

Необходимость дополнительных закупок возникла на фоне сложной ситуации в российской нефтеперерабатывающей отрасли. С конца мая 2026 года в стране наблюдалась нехватка топлива, связанная с участившимися украинскими атаками на нефтеперерабатывающие предприятия.

На фоне возникших трудностей Россия начала приобретать бензин у зарубежных поставщиков. Импорт стал одним из способов увеличить доступные объемы горючего и обеспечить потребности внутреннего рынка.

Одновременно предпринимались меры по наращиванию выпуска топлива на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Увеличение производительности предприятий также способствовало сокращению разрыва между спросом и предложением.

Александр Новак отметил, что доля зарубежного бензина на российском рынке остается стабильной и составляет около 10%. При этом власти пока не планируют прекращать импорт, поскольку восстановление топливных запасов остается одной из текущих задач.

Таким образом, до конца 2026 года обеспечение российского рынка бензином продолжится за счет сочетания внутреннего производства и дополнительных поставок из-за рубежа.

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