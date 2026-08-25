Продажу алкоголя 1 сентября ограничат в 60 регионах России

В День знаний, 1 сентября 2026 года, ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в 60 регионах России. Такой вывод следует из анализа региональных законодательных актов, проведенного РИА «Новости», сообщают СМИ со ссылкой на агентство.

На федеральном уровне в России действует общее ограничение: алкоголь нельзя продавать с 23:00 до 08:00 по местному времени. Дополнительные запреты в отдельные даты регионы вводят самостоятельно на основании местных законов и подзаконных актов.

По данным на август, в День знаний розничную продажу алкоголя ограничили 60 субъектов. Меры касаются магазинов и не распространяются на заведения общественного питания.

В течение суток алкоголь нельзя будет купить в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Хакасии и Чувашии.

Запрет также будет действовать в Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях.

Ограничения введены в Еврейской автономной области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Севастополе, а также в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской и Мурманской областях.

Кроме того, алкоголь в День знаний не будут продавать в Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тюменской, Ульяновской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

В остальных 29 субъектах полного регионального запрета на продажу алкоголя 1 сентября не предусмотрено. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым, Краснодарский край, Московская, Нижегородская, Самарская, Челябинская, Ярославская области и ряд других регионов.

При этом местные власти могут вводить ограничения не на всей территории субъекта, а в отдельных муниципалитетах. Например, в Самарской области полный запрет на розничную продажу алкоголя 1 сентября 2026 года установлен на территории городского округа Самара.

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