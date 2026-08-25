Рустам Минниханов осмотрел новую мечеть в Высокогорском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Высокогорский район. Главной точкой визита стала мечеть «Нурания», которая расположилась на 805-м километре федеральной трассы М-7. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Мечеть небольшая, она вмещает порядка 50 человек. Ее построили специально для верующих, которые проезжают по М-7: теперь у них есть возможность остановиться и совершить намаз, не сворачивая с трассы.

Инициаторы строительства рассказали лидеру республики, что все работы по возведению и благоустройству полностью завершены. Сейчас мечеть готова принимать первых посетителей.