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«Финуслуги»: Крупнейшие банки РФ повысили ставки по краткосрочным вкладам

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Средние ставки по вкладам сроком до полутора лет в 20 крупнейших российских банках за последний месяц выросли, несмотря на снижение ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

По данным индекса «Финуслуг», с 24 июля по 24 августа 2026 года средние ставки по таким депозитам увеличились на 0,05–0,38 процентного пункта.

Наиболее заметные изменения коснулись краткосрочных вкладов. Семь банков из двадцатки повысили ставки по трехмесячным продуктам, максимальный рост составил 5,5 процентного пункта.

В сегменте вкладов на шесть месяцев ставки подняли восемь банков. Максимальное повышение по этим продуктам составило 0,8 процентного пункта.

По вкладам сроком на один год и полтора года повышение зафиксировано у трех банков. В отдельных случаях рост достигал 1,9 процентного пункта.

Аналитики связывают такую динамику с желанием банков удержать клиентов. Если ставки по депозитам будут быстро снижаться, часть вкладчиков может начать переводить деньги в другие инструменты или в банки с более выгодными условиями.

Для кредитных организаций отток средств населения может стать проблемой, поскольку вклады остаются одним из источников фондирования. Эти деньги используются в том числе для финансирования кредитования, которое приносит банкам значительную часть дохода.

Особенно чувствительны к таким рискам небольшие и средние банки. У них обычно меньше доступа к альтернативным источникам привлечения средств, тогда как у крупнейших игроков больше резервов и возможностей для маневра.

При этом в начале августа «Финуслуги» отмечали, что банки в основном сохраняли ставки по вкладам сроком на год и более без изменений, а рост был заметен прежде всего в коротких продуктах.

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