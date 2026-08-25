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Трихотилломания: исследование раскрывает причины выдергивания своих волос

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Трихотилломания проявляется повторяющимся вырыванием собственных волос на голове, бровях, ресницах или других участках тела. Новое исследование специалистов Университетской клиники Гейдельберга показало, что такое поведение связано не только с эмоциями, но и со скукой, усталостью и силой возникающего желания; работа опубликована в журнале Comprehensive Psychiatry.

Трихотилломанию относят к повторяющимся действиям, сфокусированным на теле. Это состояние может приводить к заметному выпадению волос и психологическим трудностям, включая стыд, тревогу и ухудшение качества жизни.

Авторы работы наблюдали за 61 взрослым человеком с диагностированной трихотилломанией. Участники в течение десяти дней несколько раз в сутки сообщали о своем состоянии, силе тяги к вырыванию волос, эмоциях и самих эпизодах.

Такой подход позволил исследователям оценивать поведение не только по воспоминаниям участников, а ближе к моменту появления симптомов. Всего в выборке были зафиксированы сотни эпизодов вырывания волос.

Результаты показали, что сильная тяга к вырыванию волос была одним из главных краткосрочных предикторов такого поведения. Чем выраженнее было желание, тем выше становилась вероятность очередного эпизода.

При этом исследователи отметили важную роль скуки и усталости. Эти состояния также были связаны с появлением эпизодов трихотилломании, поэтому объяснять расстройство только эмоциональной перегрузкой или тревогой недостаточно.

Авторы указывают, что вырывание волос может происходить как осознанно, так и во время отвлеченности. Поэтому человек не всегда воспринимает эпизод как прямую реакцию на сильное переживание.

Исследование не отменяет связи трихотилломании с эмоциональной регуляцией. Однако оно показывает, что в развитии симптомов могут участвовать и другие факторы: уровень энергии, скука, привычные ситуации, сенсорные ощущения и степень осознанности в момент появления тяги.

У работы есть ограничения. В ней участвовало сравнительно небольшое число людей, а наблюдение продолжалось только десять дней. Поэтому авторы считают необходимыми дальнейшие исследования, чтобы точнее понять, какие факторы чаще всего запускают эпизоды и как это учитывать при помощи пациентам.

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