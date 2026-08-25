Трихотилломания: исследование раскрывает причины выдергивания своих волос
Трихотилломания проявляется повторяющимся вырыванием собственных волос на голове, бровях, ресницах или других участках тела. Новое исследование специалистов Университетской клиники Гейдельберга показало, что такое поведение связано не только с эмоциями, но и со скукой, усталостью и силой возникающего желания; работа опубликована в журнале Comprehensive Psychiatry.
Трихотилломанию относят к повторяющимся действиям, сфокусированным на теле. Это состояние может приводить к заметному выпадению волос и психологическим трудностям, включая стыд, тревогу и ухудшение качества жизни.
Авторы работы наблюдали за 61 взрослым человеком с диагностированной трихотилломанией. Участники в течение десяти дней несколько раз в сутки сообщали о своем состоянии, силе тяги к вырыванию волос, эмоциях и самих эпизодах.
Такой подход позволил исследователям оценивать поведение не только по воспоминаниям участников, а ближе к моменту появления симптомов. Всего в выборке были зафиксированы сотни эпизодов вырывания волос.
Результаты показали, что сильная тяга к вырыванию волос была одним из главных краткосрочных предикторов такого поведения. Чем выраженнее было желание, тем выше становилась вероятность очередного эпизода.
При этом исследователи отметили важную роль скуки и усталости. Эти состояния также были связаны с появлением эпизодов трихотилломании, поэтому объяснять расстройство только эмоциональной перегрузкой или тревогой недостаточно.
Авторы указывают, что вырывание волос может происходить как осознанно, так и во время отвлеченности. Поэтому человек не всегда воспринимает эпизод как прямую реакцию на сильное переживание.
Исследование не отменяет связи трихотилломании с эмоциональной регуляцией. Однако оно показывает, что в развитии симптомов могут участвовать и другие факторы: уровень энергии, скука, привычные ситуации, сенсорные ощущения и степень осознанности в момент появления тяги.
У работы есть ограничения. В ней участвовало сравнительно небольшое число людей, а наблюдение продолжалось только десять дней. Поэтому авторы считают необходимыми дальнейшие исследования, чтобы точнее понять, какие факторы чаще всего запускают эпизоды и как это учитывать при помощи пациентам.
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