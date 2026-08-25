Новости Татарстана

В Татарстане 25 августа ожидаются дожди, грозы и до +27 градусов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Синоптики Гидрометцентра РТ обещают 25 августа ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане 25 августа погода решит устроить контрасты: облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, но при этом теплый воздух — до +27 градусов. Утром в некоторых районах возможен туман, так что автомобилистам стоит быть осторожнее на трассах и включать противотуманные фары.

Ветер ожидается западный и юго-западный, со скоростью 6–11 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14 метров в секунду. Это значит, что зонты могут вырываться из рук, но сильного похолодания не будет: синоптики Гидрометцентра РТ обещают от 22 до 27 градусов тепла.

Дожди будут небольшими и кратковременными, так что большую часть дня можно провести на улице. После грозы воздух станет свежим, и вечерняя прогулка по городу будет особенно приятной. Главное — не забудьте зонты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Творог смешиваю с яйцом и сыром: ленивые лепешки готовятся быстрее сырников

Интересное в Казани

час назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

опасен ли жук вонючка

Не у нас

22 часа назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

Не у нас

18 часов назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

подготовка к егэ по обществознанию репетитор в Краснодаре

Кулинария

день назад

Яйца для омлета больше не взбиваю до пены: пышность зависит совсем не от этого

Кулинария

день назад

Лавровый лист не оставляю в супе до следующего дня: когда его действительно пора доставать

Не у нас

18 часов назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Кулинария

8 часов назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку
Технологии
3 часа назад

Ученые РУДН: взлом смартфонов зависит от действий владельцев

Ученые РУДН выяснили, что взлом смартфонов чаще...

Не у нас

3 минуты назад

Стало известно, какие китайские машины меняют на новые авто LADA

Интересное в Казани

21 час назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам

Не у нас

5 минут назад

В России начнут действовать новые правила оказания платных медуслуг

Не у нас

7 минут назад

На Амурском газохимическом комбинате произошло возгорание, жертв нет
Татарстанцам напомнили о сроках подачи показани...
Новости Татарстана
3 часа назад

Татарстанцам напомнили о сроках подачи показаний приборов учета

Кулинария

2 часа назад

Котлеты получаются плотными и сухими из-за одной привычки: фарш этого совсем не любит

Технологии

2 часа назад

Ноутбуки Googlebook окажутся дороже прогнозов

Кулинария

3 часа назад

Бульон становится мутным еще до готовности: одна привычка портит даже хороший суп
«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, как казанский театр готовится к новому сезону с расширенной труппой и свежими идеями