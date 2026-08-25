В Татарстане 25 августа ожидаются дожди, грозы и до +27 градусов
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Татарстане 25 августа погода решит устроить контрасты: облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, но при этом теплый воздух — до +27 градусов. Утром в некоторых районах возможен туман, так что автомобилистам стоит быть осторожнее на трассах и включать противотуманные фары.
Ветер ожидается западный и юго-западный, со скоростью 6–11 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14 метров в секунду. Это значит, что зонты могут вырываться из рук, но сильного похолодания не будет: синоптики Гидрометцентра РТ обещают от 22 до 27 градусов тепла.
Дожди будут небольшими и кратковременными, так что большую часть дня можно провести на улице. После грозы воздух станет свежим, и вечерняя прогулка по городу будет особенно приятной. Главное — не забудьте зонты.
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