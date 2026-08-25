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На каких оборотах ездить, чтобы мотор служил дольше: эксперт Архипов ответил

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Езда на слишком низких оборотах не всегда продлевает ресурс двигателя и в некоторых случаях может ему навредить. Руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов объяснил, почему мотору вредна работа «внатяг», пишет «Российская газета».

По словам специалиста, если двигатель работает на 1300–1500 оборотах в минуту, а для ускорения водитель сильно нажимает на педаль газа, нагрузка на мотор возрастает. В такой ситуации лучше переключиться на передачу ниже.

При разгоне более безопасным вариантом будет поднять обороты примерно до 2000–2500. Это снижает нагрузку на двигатель по сравнению с попыткой ускоряться на высокой передаче при слишком низких оборотах.

Особенно осторожно к такому режиму нужно относиться владельцам турбированных бензиновых моторов. При сильной нагрузке на низких оборотах в цилиндрах растет давление, что может повышать риск преждевременного воспламенения смеси.

Для большинства прогретых бензиновых двигателей комфортным считается диапазон примерно 1800–3000 оборотов в минуту. Для дизельных моторов рабочая зона обычно ниже — около 1500–2500 оборотов.

При этом эти значения нельзя считать универсальным правилом для всех автомобилей. У турбомоторов, крупных атмосферных двигателей и малолитражных высокооборотных агрегатов могут быть свои особенности.

Кратковременный разгон до 3500–4500 оборотов на прогретом двигателе эксперт назвал штатной ситуацией. При обгоне или подъеме такой режим может быть безопаснее, чем попытка ехать «внатяг» на высокой передаче.

Отдельно Архипов напомнил о холодном пуске. Масло прогревается медленнее охлаждающей жидкости, поэтому даже при нормальной температуре на приборной панели смазка еще может оставаться недостаточно теплой.

Зимой в первые 10–20 минут после начала движения не стоит резко нагружать мотор. В этот период лучше избегать интенсивных разгонов и высоких нагрузок.

Длительная работа на холостом ходу тоже не считается полезной. Двигатель накапливает моточасы, а топливо в таком режиме сгорает не самым оптимальным образом.

Для дизельных моторов и бензиновых двигателей с непосредственным впрыском это может приводить к отложениям и разбавлению масла топливом. Поэтому автомобиль, который много времени проводит в пробках, может быть изношен сильнее машины с таким же пробегом, но преимущественно трассовой эксплуатацией.

После активной езды эксперт советует перейти на спокойный режим, чтобы двигатель и турбина постепенно остыли. Ресурс мотора зависит не только от оборотов, но и от температуры, давления, качества масла и характера нагрузки.

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