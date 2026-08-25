«Заставит замолчать». Махачев ответил Двалишвили на упреки о флаге
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на претензии Мераба Двалишвили из-за российского флага в октагоне после турнира UFC 330. Комментарий бойца прозвучал после его возвращения в Дагестан, сообщает «Спорт-Экспресс».
Недовольство Двалишвили вызвало то, что команда Махачева после победы над Иэном Гэрри развернула в октагоне российский флаг. Грузинский боец заявил, что ему самому не разрешают демонстрировать флаги Грузии или США.
Махачев сказал, что видел реакцию Двалишвили и то, как тот смотрел поединок. По словам российского бойца, соперник с самого начала не радовался его успехам в октагоне.
Ислам отметил, что не собирается обращать внимание на подобные высказывания. Он добавил, что Двалишвили уже не раз говорил на эту тему.
В ответ Махачев напомнил о Петре Яне. По его словам, Ян уже побеждал Двалишвили и поднимал флаг в октагоне.
Российский боец также выразил мнение, что Ян способен снова выиграть у Двалишвили и прекратить его высказывания на эту тему.
Петр Ян и Мераб Двалишвили действительно проводили два боя в UFC. Первый поединок 11 марта 2023 года выиграл Двалишвили, а 6 декабря 2025 года на UFC 323 Ян взял реванш единогласным решением судей и вернул чемпионский пояс.
Махачев победил Иэна Гэрри в главном бою турнира UFC 330 в Филадельфии. После этого российский спортсмен защитил титул в полусреднем весе и продлил победную серию в UFC.
Рекомендуем также:
- Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
- Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
- Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
- Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
- Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец