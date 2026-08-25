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«Заставит замолчать». Махачев ответил Двалишвили на упреки о флаге

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на претензии Мераба Двалишвили из-за российского флага в октагоне после турнира UFC 330. Комментарий бойца прозвучал после его возвращения в Дагестан, сообщает «Спорт-Экспресс».

Недовольство Двалишвили вызвало то, что команда Махачева после победы над Иэном Гэрри развернула в октагоне российский флаг. Грузинский боец заявил, что ему самому не разрешают демонстрировать флаги Грузии или США.

Махачев сказал, что видел реакцию Двалишвили и то, как тот смотрел поединок. По словам российского бойца, соперник с самого начала не радовался его успехам в октагоне.

Ислам отметил, что не собирается обращать внимание на подобные высказывания. Он добавил, что Двалишвили уже не раз говорил на эту тему.

В ответ Махачев напомнил о Петре Яне. По его словам, Ян уже побеждал Двалишвили и поднимал флаг в октагоне.

Российский боец также выразил мнение, что Ян способен снова выиграть у Двалишвили и прекратить его высказывания на эту тему.

Петр Ян и Мераб Двалишвили действительно проводили два боя в UFC. Первый поединок 11 марта 2023 года выиграл Двалишвили, а 6 декабря 2025 года на UFC 323 Ян взял реванш единогласным решением судей и вернул чемпионский пояс.

Махачев победил Иэна Гэрри в главном бою турнира UFC 330 в Филадельфии. После этого российский спортсмен защитил титул в полусреднем весе и продлил победную серию в UFC.

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