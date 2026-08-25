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Стало известно, какие китайские машины меняют на новые авто LADA

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В 2026 году растет число китайских автомобилей, которые владельцы сдают в зачет при покупке новых LADA. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Точная страница материала в исходном тексте не указана.

По словам Шапринского, на первые три месяца года пришлось 24% таких сделок, а на следующие четыре месяца — уже 76%. Это указывает на заметное усиление интереса к обмену китайских машин на новые автомобили LADA во второй части рассматриваемого периода.

Покупатели, которые сдают китайские автомобили в трейд-ин, чаще выбирают топовые комплектации LADA Vesta SW Cross, Iskra и Granta.

Если в зачет передают китайский внедорожник, клиенты нередко рассматривают LADA Niva Legend. Такой выбор связан с тем, что модель оснащена полным приводом.

Шапринский также допустил, что до конца года могут появиться первые сделки по обмену китайских кроссоверов на новые LADA Azimut.

По данным сети «Прагматика», в Санкт-Петербурге среди китайских марок, которые чаще всего сдают при покупке новых LADA, лидируют Chery, Geely и Changan. На эти бренды приходится около половины подобных сделок.

Также в зачет покупки новых LADA нередко передают автомобили Haval и Lifan.

Средний пробег китайских машин, участвующих в таких сделках, составляет 82,9 тысячи километров. Самый большой пробег зафиксировали у 12-летнего Lifan X60 — 284 тысячи километров.

Основная часть китайских автомобилей, которые меняют на LADA, относится к 2023–2025 годам выпуска. На такие машины приходится 43% сделок.

В большинстве случаев у сдаваемых китайских автомобилей был один владелец. Такая ситуация зафиксирована в 59% сделок. Еще 27% приходится на машины с двумя владельцами.

Сейчас доля китайских брендов в общем объеме трейд-ин при покупке новых LADA в Петербурге составляет 2,5%. В «Прагматике» прогнозируют, что к концу года показатель может вырасти до 4–5%.

Росту, по оценке дилера, могут способствовать программы поддержки трейд-ин, расширение модельного ряда LADA и повышение доверия к отечественному бренду.

Шапринский считает, что новые LADA имеют ряд преимуществ перед китайскими автомобилями с пробегом. Среди них он назвал остаточную стоимость, адаптацию к российским условиям, стоимость обслуживания, доступность запчастей и широкую сеть сервисных центров.

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