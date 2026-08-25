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Миронов предложил поднять возраст получателя алиментов до 23 лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил обязать родителей выплачивать алименты совершеннолетним детям до 23 лет, если они очно учатся в колледже или вузе. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Поправки предлагается внести в Семейный кодекс России. Законопроект касается студентов очной формы обучения, которые получают образование по основным образовательным программам.

По словам Миронова, отсутствие законодательно закрепленной обязанности содержать таких студентов ставит молодых людей в уязвимое положение. Он считает, что многие совершеннолетние учащиеся не могут полноценно совмещать учебу и работу.

Автор инициативы заявил, что изменения помогут обеспечить более равные условия для молодых людей из разных семей. По его мнению, это должно поддержать право студентов на получение образования.

Сейчас обязанность родителей платить алименты в общем порядке распространяется на несовершеннолетних детей. Для совершеннолетних детей выплаты предусмотрены в отдельных случаях, например при нетрудоспособности и нуждаемости.

Идея алиментов для студентов очной формы обсуждается не впервые. Ранее Минюст предлагал предусмотреть возможность получения алиментов совершеннолетними детьми до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательной организации.

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