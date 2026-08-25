Канье Уэст отменил приезд на «Новую волну» в Казань

Канье Уэст не приедет на музыкальный фестиваль «Новая волна» в Казань. Американский рэпер отменил поездку по политическим причинам, рассказал певец Юрий Лоза в интервью «Абзацу».

По словам Лозы, Уэст должен был выступить на одном из прошлых мероприятий в России, но в последний момент передумал. Аналогичная ситуация произошла с австралийской певицей — она тоже отказалась от участия. Лоза отметил, что такие случаи не единичны.

Причину отказов зарубежных артистов от выступлений в России он объяснил так: «Почему? Потому что в последний момент подумают, подумают люди, а потом скажут: „Ребята, вот если вы хотите ехать в Россию, то забудьте потом о гастролях где-нибудь в другом месте"».