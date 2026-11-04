Новости Татарстана

Рустам Минниханов обратился к жителям республики в День народного единства

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства. В своем обращении он назвал праздник символом преемственности поколений, уважения к истории родной страны, взаимной поддержки и сплоченности граждан.

«Россия славится крепким духом своего многонационального народа. На долю нашей страны не раз выпадали испытания, которые мы вместе достойно преодолевали. Представители разных народов и конфессий, объединенные общими нравственными идеалами, духовными ценностями, испокон веков проявляли самоотверженность ради благополучия Родины в ратном бою и в труде», – говорится в обращении.

Раис республики подчеркнул, что преданность Отечеству основана на осознании неразрывной связи с судьбой страны и благодарности предкам. Он также отметил, что эти взгляды разделяет молодое поколение.

«Значительный вклад в сохранение и передачу культурного наследия и традиций вносят Ассамблея народов Татарстана и Молодежная Ассамблея народов Татарстана, наши педагоги и ученые, деятели культуры и искусства, органы государственной власти и местного самоуправления», – отметил Минниханов.

Говоря о Годе единства народов России, объявленном в 2026 году, Раис Татарстана отметил, что он помог по-новому оценить достижения и возможности, а также стал стимулом к улучшению проводимой работы.

«Искренне желаю доброго здоровья, успешной реализации смелых планов, приумножения добрых дел и благополучия нашей России!» – пожелал татарстанцам лидер республики.

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