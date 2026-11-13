Археологи нашли в Эпидавре возможное святилище бога врачевания

В центре древнего Эпидавра в Греции обнаружили археологический комплекс, который исследователи связывают с почитанием Асклепия. Найденные сооружения и предметы могут соответствовать святилищу, описанному Павсанием во II веке нашей эры. О результатах многолетней работы 9 ноября 2026 года рассказал профессор Афинского университета Василис Ламбриноудакис.

Одной из главных находок стал монументальный фонтан IV века до нашей эры, расположенный неподалеку от небольшого античного театра. Его украшали ионические колонны. Археологи также выявили резервуар для воды, остатки соседних построек и колодец в центре огражденной территории. Он был связан с резервуаром подземным каналом. Найденные приношения и фрагмент керамики с частью имени Асклепия указывают на религиозное назначение участка.

На территории комплекса обнаружили и крупную мраморную статую женщины. По предположению ученых, это может быть Эпиона — супруга Асклепия, которую считали покровительницей облегчения боли. Местоположение скульптуры соответствует описанию Павсания, однако установить личность изображенной наверняка пока невозможно: надписи на статуе нет. Другие находки — таблички и терракотовые фигурки — могут свидетельствовать о более ранних представлениях, связанных с природой и обновлением.

Исследования затронули и территорию возле толоса, круглого сооружения IV века до нашей эры. Под ним обнаружили более древнюю постройку, датируемую концом VII века до нашей эры. В ней находилось высеченное в скале помещение с красной штукатуркой на стенах и галечным полом. Резервуар в одном из углов, возможно, использовали во время ритуалов с жидкостями. Эта находка дает основания предполагать, что культовая деятельность здесь началась примерно на 60 лет раньше прежних оценок.

Кроме того, ученые изучили подземное помещение постройки B, которую расширили в римский период. Внутри сохранились ниши, созданные с использованием старых архитектурных деталей, отверстия для солнечного света и нижние части четырех амфор, установленных прямо в пол. Возможно, пространство было связано с закрытыми религиозными церемониями, но подтвердить это пока не удалось.

Совокупность находок позволяет подробнее изучить древние традиции исцеления и роль воды, даров богам и подземных помещений в обрядах жителей Эпидавра, сообщает "Самара Онлайн 24".