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Названы 3 привычки в постели, которые говорят о низком интеллекте

Недавние исследования выявили связь между некот...

pixabay

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То, как вы привыкли засыпать, может многое рассказать о вашем интеллекте. Недавние исследования выявили связь между некоторыми ночными привычками и умственными способностями. В этой статье мы рассмотрим привычки, которые могут указывать на пониженный уровень интеллекта.

Засыпание с включённым телевизором

Многие любят засыпать под шум телевизора, думая, что это расслабляет. Однако учёные предупреждают, что такая привычка может свидетельствовать о низком интеллекте. Свет и звуки от телевизора мешают мозгу полноценно отдыхать, что негативно сказывается на когнитивных функциях.

Сон в одежде

Ещё одна привычка, связанная с ухудшением умственных способностей — это сон в одежде. Несмотря на удобство, исследования показывают, что сон в одежде снижает его качество. Одежда ограничивает движение и мешает телу расслабиться, из-за чего сон становится менее глубоким и восстановительным.

Нерегулярный график сна

Некоторые люди ложатся спать в разное время, не придерживаясь режима. Это не признак гибкости, а скорее свидетельство низкого интеллекта. Нерегулярный сон ухудшает память, внимание и способность решать задачи.

Привычки перед сном могут многое рассказать о вашем уровне интеллекта. Засыпание с телевизором, в одежде или без чёткого режима — признаки снижения умственных способностей. Чтобы улучшить работу мозга и общее самочувствие, стоит пересмотреть свои ночные ритуалы и обеспечить себе качественный, регулярный сон. Именно он способствует ясности ума и высокой продуктивности, пишет «Наша Газета».

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