На Луне нашли необычные следы железа: открытие удивило ученых

Российские учёные обнаружили в лунном грунте необычную микроскопическую частицу, которая может указывать на неизвестные ранее особенности вулканической активности спутника Земли. Находку сделали при изучении образцов, доставленных китайской автоматической станцией «Чанъэ-5». Об этом сообщает «АмурПолит.Ру».

Внимание исследователей привлёк крошечный фрагмент, содержащий оксид железа. По своему строению он напоминает образования из магнетита — минерала, в котором железо присутствует в разных степенях окисления.

Подобная находка представляет интерес из-за необычных условий на Луне. Спутник практически лишён атмосферы, поэтому образование окисленных соединений железа требует объяснения. На Земле такие минералы могут возникать при взаимодействии вещества с кислородсодержащей средой.

Специалисты предположили, что обнаруженная частица могла сформироваться под воздействием вулканических газов. В далёком прошлом они могли выделяться из горячих пород во время извержений или после завершения вулканической активности.

Этот процесс известен как фумарольная активность. На Земле его можно наблюдать возле вулканов, где через трещины в поверхности выходят нагретые газы. Исследователи допускают, что похожие явления когда-то происходили и на Луне.

Дополнительным аргументом в пользу гипотезы стало микроскопическое строение частицы. Учёные заметили особенности роста кристаллов, которые могут соответствовать образованию минерала из газовой или жидкой среды.

Если вулканическое происхождение фрагмента подтвердится, открытие поможет лучше понять, как менялся химический состав лунной поверхности. В частности, специалисты смогут подробнее исследовать влияние газов на образование минералов.

Такие сведения могут оказаться полезными и при подготовке будущих лунных экспедиций. Понимание распределения минеральных соединений важно для оценки местных ресурсов, которые потенциально можно использовать при создании исследовательских баз.

Пока учёные не считают происхождение частицы окончательно установленным. Для подтверждения гипотезы необходимы дополнительные исследования.

Тем не менее находка показывает, что даже мельчайшие фрагменты лунного грунта способны сохранять сведения о геологических процессах, происходивших на спутнике Земли в далёком прошлом.

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